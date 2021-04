Elecciones 2021: dispensa para pacientes con COVID-19 y males crónicos

El Jurado Nacional de Elecciones (JNE) dispuso otorgar una dispensa a aquellas personas que no puedan sufragar durante la jornada electoral de hoy por encontrarse con Covid-19, hospitalizadas o padezcan de alguna enfermedad crónica.

Este trámite no solo será virtual, sino que además se podrá realizar de manera gratuita. La plataforma se habilitará al día siguiente de los comicios y la población tendrá plazo hasta el mes de julio para solicitarla.

Luis Grillo Teagua, jefe de Servicios al Ciudadano del JNE, considera que no hay necesidad de generar mayor carga emocional a ningún ciudadano. “Si estamos con Covid-19, lo que tenemos que hacer es concentrarnos en nuestra recuperación”, indicó a La República.

Para solicitar la exoneración del pago se requiere de un resultado positivo de una prueba de antígenos, molecular o rápida. El periodo de infección debe cruzar la fecha del proceso electoral. En caso de exceder los 14 días, el ciudadano presentará la alta epidemiológica, la cual contempla las fechas de infección y recuperación.

En tanto, las personas que sufran de diabetes, hipertensión o alguna cardiopatía tendrán que adjuntar un documento que evidencie su enfermedad. No obstante, este debe ser de un nosocomio público o privado y no de un médico particular, indicó el JNE.

Asimismo, aquellos electores que sean mayores de 65 años deben adjuntar una fotografía de su DNI.

“No estamos pidiendo otro documento que se tenga que tramitar en alguna otra institución”, precisa el funcionario del Jurado Nacional de Elecciones.

JNE. Población vulnerable también accederá a dispensa. Foto: difusión

ONPE y el control de la temperatura

La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) implementará un sistema de control durante la jornada de votación, el cual permitirá inscribir a aquellos ciudadanos que tengan más de 37.5 grados de temperatura y, por protocolos de seguridad, no puedan participar de las Elecciones 2021.

“Todas las personas recibirán, en su celular o correo, una evidencia de que se han acercado al local pero no han podido sufragar o a instalar la mesa. Ellos nos van a remitir esta información para que nosotros procedamos a la dispensa que también es gratuita”, sostuvo el vocero del JNE.

Defensoría del Pueblo pone a disposición líneas telefónicas

Ante la posibilidad de que algunos ciudadanos tengan inconvenientes para gestionar la dispensa virtual, la Defensoría del Pueblo (DP) habilitará sus líneas telefónicas a nivel nacional, a fin de asesorar a la población que desee realizar dicho trámite.

“Nosotros ponemos nuestras 38 sedes a disposición de los ciudadanos para poder ayudarlos con esta solicitud y así tengan una mayor facilidad”, indicó Rina Rodríguez, miembro del Comité de Elecciones de la DP.

Añadió que su institución verificará el funcionamiento de los portales que otorgan esta exoneración. Además de los instructivos, los cuales deben ser bastante sencillos para el ciudadano.

La central telefónica de la Defensoría del Pueblo es 0800-15170.

