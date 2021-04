A más de una hora del inicio de la jornada electoral, desde el Complejo Andrés Avelino Cáceres en Villa María del Triunfo, muchos adultos mayores denuncian aglomeraciones y largas colas para acceder a su local de votación ante la ausencia de los miembros de mesa.

Muchos ciudadanos han llegado desde las 5.00 a. m. para acceder a un voto rápido y sin demoras; sin embargo, aún no se abren las puertas del centro del Legado de los Panamericanos. “Mi mamá tiene 85 años, aún no pasa porque no están habilitadas las mesas”, indicó un señor molesto por la actual cobertura electoral.

“Esta fila debe avanzar. Vamos esperando desde hace dos horas. Yo estoy arriba de la cola. Hay personas que han venido más temprano. Debe haber orden”, mencionó un adulto mayor a La República.

Asimismo, otro joven denunció que algunos miembros de mesa recién llegaban a las 8.00 a. m., cuando la ONPE los cito a las 6.00 a. m. Por otro lado, la Policía Nacional del Perú está brindando soporte de ayuda a algunos ciudadanos que aún desconocen su mesa de sufragio.

Por último, una adulta expresó su malestar ante la falta de miembros de mesa. “Para que el adulto mayor no se contagie, dijeron que las mesas ya deberían estar instaladas antes de las 7.00 a. m. Al final, todo el montón de gente que hay”, dijo.

ONPE: ¿Cómo saber si soy miembro de mesa?

En caso de desconocer si eres miembro de mesa, ingresa a https://www.consultamiembrodemesa.eleccionesgenerales2021.pe/ para que sepas si fuiste elegido como presidente, vicepresidente, secretario o suplente.

No olvides que, si no acudes a tu labor, tendrás que pagar una multa de 220 soles.

¿Cómo saber mi mesa de sufragio?

Si quieres saber tu mesa de sufragio, deberás ingresar a https://www.consultamiembrodemesa.eleccionesgenerales2021.pe/#/, colocar tu DNI y consultar.

Allí te aparecerá tu tipo de voto, mesa de votación, orden, local de votación, dirección, referencia, pabellón y piso. Anota o imprime estos datos para que tengas todo listo el día domingo 11 de abril.