Colegio de Santa Anita no permite el ingreso de madres con niños para votar

Madres de familia que acudieron al colegio Daniel Alcides Carrión, ubicado en el distrito de Santa Anita, no pudieron ejercer su voto, luego de que el personal de seguridad del centro educativo no les permitiera ingresar con sus hijos, menores de edad.

“Señorita no nos dejan ingresar por los protocolos de seguridad, pero yo tengo entendido que en otro colegio están ingresando. Nosotros tenemos derecho a sufragar”, dijo, a Latina Noticias, una de las mujeres que se encontraba en la cola.

Asimismo, precisó que ella venía desde Carapongo para emitir su voto y que tampoco tenía con quien dejar al menor, dado que es madre soltera.

“Yo no conozco a nadie aquí, ellos me dicen ya déjalo ahí. Mi hijo no es cualquier cosa, no es un paquete para dejarlo por ahí”, aseveró.

Por otro lado, ciudadanos denunciaron que los miembros de las Fuerzas Armadas que se encontraban resguardando los locales votación tuvieron que quedarse con lo menos en la puerta para que sus progenitores puedan votar.

Cabe resaltar que en el país, un tercio de los hogares son monoparentales; es decir, están conformados por madres o padres solteros. Asimismo, no existe norma que impida el ingreso de niños a los locales de votación.

Sin embargo, la ONPE precisó que una de las recomendaciones era no acudir con niños pues podrían infectarse con la COVID-19 y transmitir el virus con facilidad.

La ONPE ha puesto a disposición de la población un link oficial muy sencillo de utilizar para que todos los peruanos conozcan su local de votación en estas elecciones 2021.

Una vez dentro de la plataforma, digita tu número de DNI en el rectángulo blanco que está ubicado debajo de “consulta tu local de votación y si eres miembro de mesa”. Allí se te indicará el distrito donde votar, el número de la mesa de sufragio, el local exacto, la dirección y una referencia.