La jefa de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales (ODPE) Cutervo, región Cajamarca, Rocío Callahui Pagán, informó que se instalaron 311 mesas de sufragio, que representa el 92,8% de la totalidad de mesas programadas para las elecciones generales del 2021.

En diálogo con periodistas de Cutervo, manifestó que las mesas que faltaron se debió a la ausencia de los miembros de mesa, por lo que a las personas que no votaron por la no instalación de su mesa de sufragio se les dará una dispensa automática para que no paguen la multa.

Callahui indicó que el centro de mayor votación es el Estadio Juan Maldonado Gamarra, donde se instalaron 35 mesas. En este local se generó aglomeración de electores en el exterior, debido a que muchos no respetaron el cronograma de votación.

Además, precisó que en el Centro Recreacional se colocaron 22 mesas de sufragio y ahí no se registró aglomeración, y que en los distritos de la provincia de Cutervo los comicios se desarrollan de manera normal. “A los electores, antes de ingresar a sufragar se les tomó la temperatura y se les desinfectó con alcohol”, expresó Callahui Pagán.

Cabe señalar que a la ciudad de Cutervo llegaron gran cantidad de campesinos de las diversas comunidades rurales a cumplir con elegir a sus representantes para el Congreso, así como al futuro mandatario de la nación para el periodo 2021-2026.