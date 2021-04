Adultos mayores se manifiestan ante las demoras de la jornada electoral

Las elecciones 2021 tuvieron su inicio a las 7.00 a. m. del domingo 11 de abril. Aunque la ONPE había preparado un horario de votación escalonado y un cronograma pensado a favor de los adultos mayores, estos se vieron perjudicados ante la alta inasistencia de los miembros de mesa y sus suplentes.

Miles de ciudadanos de edad avanzada, así como personas de riesgo que se presentaron a primera hora para los comicios, terminaron haciendo largas colas bajo un sol intenso y durante varias horas. Para el momento en que se escribe esta nota, la espera persiste aún en varios centros de votación.

En ese contexto, los electores afectados se han venido manifestando ante los medios de prensa, compartiendo su sentir ante lo que consideran como un maltrato: “Estoy haciendo cola desde las 6 de la mañana. Casi desmayo, pero estas personas insensibles no me dejaban pasar. Tengo 65 años. Me siento muy decepcionada”, declaró una mujer para América Televisión.

Foto: captura de América Televisión

“Lamentablemente, el ejercicio al derecho del voto está muy maltratado. Estoy aquí desde las 6 de la mañana. Somos personas mayores. No puede ser que nos estén haciendo esperar hasta estas horas”, declaró otro votante bordeando la 1.00 p. m., desde el parque Huayna Cápac, en San Martín de Porres.

Otra mujer criticó la falta de los jóvenes que fueron llamados a ser miembros de mesa y no acudieron: “Tienen un deber cívico y no lo cumplen, y los ancianos tenemos que vernos perjudicados por eso. Solo les pedimos un poco de humanidad”, declaró para el mismo medio.

Minutos después del mediodía, la situación va regulándose en los distintos centros de vocación del país. Sin embargo, algunos muestran aún un alto nivel de ausentismo, tal como se da en los distritos de San Isidro, Miraflores y Surco, en la zona de Lima Metropolitana.

¿Dónde me toca votar? Tu local de votación según ONPE

La ONPE ha puesto a disposición de la población un link oficial muy sencillo de utilizar para que todos los peruanos conozcan su local de votación en estas elecciones 2021.

LINK: www.consultamiembrodemesa.eleccionesgenerales2021.pe/

Una vez dentro de la plataforma, el usuario tendrá que digitar su número de DNI en el rectángulo blanco que está ubicado debajo de la frase “consulta tu local de votación y si eres miembro de mesa”. Allí se le indicará el distrito en el que debe votar, el número de la mesa de sufragio, el local exacto, la dirección y una referencia.