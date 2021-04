Áncash: duplicados de DNI serán entregados por Reniec este 10 y 11 de abril

El Registro Nacional de Identidad y Estado Civil (Reniec) ha informado que durante este fin de semana del mes de abril del presente año 2021 sus agencias se encontrarán abiertas para que los ciudadanos ancashinos puedan realizar el recojo del duplicado de su documento nacional de identidad (DNI). Esto, con el fin de que todos puedan realizar su voto sin problemas.

En Áncash, según el INEI (Instituto Nacional de Estadística e Informática), la población total es de 1 083 519 ciudadanos. Esto lo hace el décimo departamento más poblado del Perú. No obstante, de acuerdo al mismo organismo constitucional en base al censo de 2017, 3.944 personas de 18 a más años de edad no portan con DNI.

Por otro lado, la ONPE (Oficina Nacional de Procesos Electorales) ya ha realizado jornadas de capacitación para los comicios del 11 de abril en las ciudades de Huaraz y Casma, y se espera que el proceso de votación se pueda realizar de manera correcta.

En una entrevista para TV Perú, Carmen Belarde, jefa del Reniec, informó esta semana que durante el sábado 10 y domingo 11 de abril, las oficinas de la entidad estarán abiertas para la entrega de duplicados de DNI. Por ello, atenderán en dos horarios: de 7.15 a. m. a 11.45 a. m. y de 1.15 p. m. a 5.45 p. m. Asimismo, señaló que en medio de estos dos lapsos programados se realizará una desinfección de local.

Todos aquellos ciudadanos que hayan realizado la solicitud del duplicado hasta el 31 de marzo, podrán recoger sin problema su documento de identidad en ambos días. No obstante, para los que hicieron la petición desde el 1 de abril, no está garantizado que puedan recoger su DNI en los días señalados. “Vamos a hacer un esfuerzo por entregarlos, no podemos hacerles esta promesa”, dijo la representante del Reniec.

El estado de dicha solicitud puede ser revisado virtualmente en la página web del Reniec mediante el siguiente enlace. “Si está al 100% significa que ya está en nuestras oficinas”, aseguró Belarde. De igual manera, para la atención por teléfono se han habilitado líneas gratuitas: 0800-11040 (exclusiva para telefonía fija) y 315-2700 o 315-4000.

La jefa del organismo autónomo también aclaró que todos los DNI caducados, ya sean de un menor o mayor de edad, van a tener vigencia hasta el día 30 de junio de 2021. “Cualquier persona, sea mayor de edad o menor de edad, si tienen un DNI caduco, puede utilizarlo”, manifestó.

Según Carmen Belarde, el Reniec también ha habilitado 18 locales descentralizados a nivel nacional para que los ciudadanos peruanos puedan recoger su documento de identidad.