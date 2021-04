A través de un video compartido en redes sociales, Heydi Chota, suboficial de la Policía Nacional del Perú, denunció no recibir atención médica en la Sanidad de la institución en Piura pese a haber dado positivo por COVID-19.

Con evidentes síntomas de la mortal enfermedad, la policía llegó hasta las instalaciones de la Sanidad de la PNP, en el distrito de Castilla, para recibir el tratamiento requerido; sin embargo, indicó que fue ignorada y maltratada por el personal médico.

“Me fui a la posta de mi jurisdicción en Tacalá y salí positivo, luego vine a mi Sanidad y tuve que esperar tres horas. La médica Girón Carranza me atendió y me dijo tenía que regresar mañana porque mi resultado no tenía validez. Yo tengo un hijo de 8 años que tiene asma, ¿y si lo contagio o le pasa algo?”, expresó.

La agente aseveró que no sería la primera vez que los policías sufren maltrato de esta institución, por lo que exigió a las autoridades correspondientes tomar medidas a fin de mejorar los servicios de salud para los miembros expuestos en primera línea.

Horas después de que el video se difundiera por las redes sociales, personal de la Sanidad de la PNP llegó hasta su vivienda para realizarle la prueba de la COVID-19, al igual que a su familia.

Los congresistas piuranos Angelica Palomino y Edward Zarate mostraron su respaldo y acudieron a su hogar para verificar la atención frente a su estado.