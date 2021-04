“La compensación económica de 120 soles no alcanza para una prueba molecular; entonces, si a ti te da algo (contagio de la COVID-19), no será suficiente para tu prueba o tratamiento. Los beneficios no compensan el riesgo”, lamenta Pilar, quien fue elegida como miembro de mesa para este proceso electoral.

Melanie, otra de las seleccionadas, también anda con temor. “Ya vi que en mi local no habrá otro lugar donde comer, tengo que hacerlo en mi salón, lo cual me da miedo”, explica. Una sensación justificada pues, de acuerdo a especialistas, el momento del almuerzo será clave para evitar contagios entre miembros de mesa.

Percy Mayta, médico investigador y responsable de la Revista Peruana de Medicina Experimental y Salud Pública, asegura que “el riesgo general para los miembros de mesa es similar al que tiene una persona que trabaja como cajero de un banco o supermercado, es decir que si mantiene la protección adecuada no debería tener mayor problema”.

Sin embargo, hace hincapié en los momentos claves donde este aumenta. “ El problema será cuando se bajen la mascarilla para beber o comer. Por eso es bien importante que la ONPE tome las recomendaciones adecuadas a la hora del almuerzo”, detalla.

Con los cuidados necesarios, es posible tener una jornada electoral libre de problemas; sin embargo, muchos miembros de mesa todavía tienen dudas relacionadas, en su mayoría, con el tiempo que deberán mantenerse en un salón en cumplimiento de su labor y en compañía de personeros.

Para mitigar el posible contagio de los miembros de mesa, la ONPE informó que entregará un kit que consta de mascarillas quirúrgicas (aunque los especialistas recomiendan una N95 o KN95), protector facial y alcohol. Además, garantizarán que el salón esté lo más ventilado posible. También se está realizando una campaña para que los votantes lleven su propio lapicero y cumplan con el horario escalonado.

Sin embargo, ¿son suficientes las medidas? Y, lo más importante, ¿serán cumplidas a cabalidad? En esta nota recogemos testimonios de miembros de mesa que aún dudan en cumplir con su labor este domingo 11 de abril y de quienes incluso han tomado la decisión de no hacerlo.

Confusión, duda y temor

Jairo - Rímac

“Hay dos puntos que me llaman la atención. Por ejemplo, nos han dicho que el presidente de mesa puede pedir a la persona que se baje la mascarilla para ver si es la persona del DNI y evitar suplantación. Dicen que le debes pedir al votante que contenga la respiración, pero sí me parece riesgoso de todas maneras. La otra es que creo que hace falta mayor información sobre el voto escalonado.

En la capacitación del domingo dijeron que antes de la segunda vuelta nos deberían empezar a vacunar, mínimo con la primera dosis. Sé que el plan de vacunación está teniendo algunos cambios, así que no sé qué tan prioritario sea la vacunación de miembros de mesa, no sé si nos están diciendo esto solo para tener mayor motivación con ser miembro de mesa, eso sí sería jugar con las expectativas de la gente”.

Gianella - SJM

“Yo creo que sí son buenas medidas, pero pudo haberse hecho más cosas, aunque no sé si están al alcance de ellos, por ejemplo, incluir un día más de votación. Tampoco sé cómo van a estar distribuidas las ánforas. Otra cosa es que quizá pudo haber sido bueno que se nos haga la prueba molecular , porque esas tres personas van a estar 12 horas juntas en un mismo ambiente en contacto con bastantes personas”.

Diego - Carabayllo

“Las medidas que está aplicando la ONPE sí las considero adecuadas, pero tengo dos acotaciones: no sé qué tan necesario sea seguir pegando esos stickers en el DNI, si todo el padrón de electores ya está digitalizado, no sé por qué se siguen usando esos stickers, porque creo que a menos contacto que se tenga con objetos del votante es mejor. Otra es respecto a si los personeros van a respetar el protocolo ese día, espero que sí, más que nada en el conteo de votos , al final de la jornada, espero que no haya aglomeraciones debido a ellos ese día”.

Pilar - Santa Anita

"La COVID-19 nos ha golpeado fuerte, así que hay mucho miedo en los miembros de mi familia. Estamos muy preocupados por ese tema. Además, yo no creo que se vayan a cumplir (las medidas). Siempre dicen hay protocolo para ir o entrar a tal lugar, pero aun así la gente no lo cumple y yo no me voy a estar molestando o discutiendo con alguien porque no usa bien la mascarilla o porque le dejaron entrar sin ponerse bien la mascarilla.

Melanie - SMP

“En mi mesa no hay otro lugar donde comer, entonces si yo quiero comer tengo que hacerlo dentro de mi salón, lo cual me da mucho miedo . Dijeron que iban a ver si podían habilitar un toldo en el patio del colegio para ver si podíamos comer ahí, pero no es seguro. Así que lo más probable es que terminemos comiendo dentro del salón con todo el personal y los personeros en un mismo espacio”.

Ximena - Piura

“La comunicación con la ONPE ha sido limitada. Sobre los protocolos, tengo entendido que van a entregar un kit a cada mesa, que contiene mascarillas, bolsas de plástico, alcohol en gel y una bolsa para meter todos los desechos. Estoy preocupada por la vacuna, porque nadie lo ha mencionado.

Creo que un protocolo es más que entregar mascarillas y alcohol en gel. Se supone que los horarios y el aforo por mesa también son aspectos que las entidades correspondientes debieron controlar desde un inicio, porque sabemos las aglomeraciones que se producen tanto dentro como afuera de los colegios”.

Carmen - SMP

“No sé qué tanto se protegen los demás, yo en verdad tengo mucho cuidado, estoy temerosa de que la gente me toque; si me da miedo que alguien vaya y no tenga los cuidados suficientes. Lo que más me da miedo es el contacto con la gente durante horas y que no se esté cuidando bien. Además, el horario es de 7 a 7, aunque mi hermana, que ya fue miembro de mesa, me ha dicho que al final te quedas hasta más tarde”.

Sobre la toma de pruebas de descarte a los miembros de mesa, Percy Mayta indicó que es muy complicado debido al nivel de logística que se requiere para hacerlo. Además, a pocos días de las elecciones, esa opción ya es imposible. No obstante, remarcó que lo importante es el uso de las mascarillas y el protector facial para evitar el contagio.

Con respecto a la mascarilla que entregará la ONPE a los miembros de mesa, tanto Mayta como el investigador Edward Mezones, coinciden en que lo recomendable sería la entrega de una N95 o KN95, debido a que les otorgan mayor seguridad.

ONPE aclara dudas

Cledy Gutiérrez, especialista de la Gerencia de Información y Educación Electoral de la ONPE, respondió a algunas de las interrogantes de los miembros de mesa y los especialistas.

¿Cuáles son las medidas de bioseguridad implementadas por la ONPE específicamente para los miembros de mesa?

Los miembros de mesa van a estar en un lugar completamente diferente a uno de un proceso electoral convencional. En este ambiente solo habrá una mesa de votación y esta mesa de votación tendrá las sillas de miembro de mesa distante una de otras. Lo que buscamos en primer lugar es respetar esta recomendación tan importante de mantener la distancia. Lo mismo va a ocurrir para los personeros. Van a recibir mascarillas, caretas, alcohol, implementos necesarios para la desinfección de materiales y de sus propias manos. Van a tener un ambiente con las ventanas abiertas, con las puertas abiertas.

¿Se tiene previsto cuántas personas habrá en las aulas de votación?

Al momento de instalación probablemente haya más porque se convoca a los tres titulares y tres suplentes, pero solo quedan tres miembros. Después están presentes los personeros. En procesos generales, en función a la experiencia, hay tres o cuatro partidos que tenían representantes. El personal de la ONPE tiene un coordinador que tiene a cargo cuatro salones, pero este personal está yendo y viniendo. Entonces, más o menos habrá entre siete u ocho personas.

Los especialistas señalan que en la hora de almuerzo se aumenta el riesgo para los miembros de mesa, ¿qué han previsto para ese momento con el fin de mitigar el contagio?

Para la hora del almuerzo nosotros les estamos indicando que lo hagan en orden, que no lo hagan todos juntos, que vayan uno en uno. El que se va a almorzar se tiene que distanciar de los demás. Recuerde que el protocolo se ha realizado con el Minsa.

¿No se va a habilitar otro espacio para el almuerzo?

Los miembros de mesa no pueden dejar su aula de votación; pueden ir al baño, pero retirarse por un tiempo prolongado del aula no, tienen que seguir atendiendo a los electores. Lo que sí se les ha dicho es que se distancien de los demás a la hora de almuerzo y luego vuelvan a la conducción de la mesa. Y así que se vayan turnando.

¿Qué tipo de mascarilla le van a entregar en el kit de bioseguridad?

Las mascarillas quirúrgicas.

La indicación de pedirle a los votantes que se bajen la mascarilla para confirmar la identidad ha causado revuelo. ¿Podría aclarar ese tema?

Se ha creado un innecesario revuelo sobre este tema. Porque esto es para un caso excepcional, la impugnación a la identidad es un asunto serio. El elector que esté usando otra identidad está cometiendo un delito. Ante ese suceso, que es excepcional, es que se ha previsto esta salida, que, para que se pueda identificar mejor, se le pida que se baje la mascarilla y se contenga la respiración un instante. Eso se da ante la figura de una impugnación de identidad.

¿Se va a vacunar a los miembros de mesa para la segunda vuelta?

La vacuna la ha ofrecido el Minsa, no la ONPE; nosotros sí hemos ofrecido el pago de 120 soles. Lo otro es preguntar al Minsa. No nos corresponde asegurar el tema de la vacuna.