A pocos días de las Elecciones Generales 2021, la ciudadanía aún tiene dudas de cómo se desarrollará el actual proceso en medio del alza de casos positivos de coronavirus. La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) aseguró que la jornada contará con todos los protocolos de bioseguridad y recomendó el horario escalonado para la población.

En caso tengas síntomas o has dado positivo a la COVID-19, deberás presentar una justificación para no pagar la multa electoral. En esta nota, te explicamos paso a paso lo que tienes que hacer para no acudir a las urnas.

¿Qué hacer si tengo COVID-19 y no puedo ir a votar?

El Jurado Nacional de Elecciones sostuvo que en caso no puedas acudir a votar por motivos de salud (sea coronavirus u otro), deberás presentar una dispensa para evitar pagar la multa electoral. Así también, toma en cuenta todos los documentos que acrediten tu enfermedad.

La dispensa podrás solicitarla a partir del lunes 12 de abril luego de los comicios electorales.

¿Cómo solicitar una dispensa para no ir a votar?

Primero, deberás realizar el pago de la dispensa en el Banco de la Nación. Esto tiene un costo de S/ 23.60. Asimismo, también puedes cancelar mediante el aplicativo Pagalo.pe

Luego de eso, el usuario deberá ingresar a la página del JNE ( www.jne.gob.pe

Hacer clic en la sección dispensa virtual

Allí deberá registrar sus datos personales y adjuntar los documentos comprobatorios en JPEG o PDF. Así también, deberás ingresar los datos del comprobantes de pago y confirmar.

Finalmente, hacer clic en enviar o guardar. El Jurado Nacional de Elecciones evaluará y comprobará la veracidad de los archivos.

¿Quiénes pueden solicitar una dispensa para no ir a votar?

Los motivos para pedir una dispensa son: motivos de salud, viajes por estudios o salud, desastres naturales, robo o pérdida del DNI, fallecimiento de algún familiar directo, discapacidad física o mental, encontrarse en prisión, realizar alguna labor de índole electoral o por error en el padrón de votantes .

Asimismo, el JNE mencionó que el grupo de riesgo ( adultos mayores de 65 años o padecer enfermedades determinadas ) podrán presentar ello. No solo eso, las personas que tengan una temperatura mayor de 37,5 grados no se les permitirá el ingreso y serán eximidos de votar, pero deberán pagar la justificación.

Multas Elecciones 2021

El voto en Perú es de manera obligatoria, a excepción de los adultos mayores de 70 años, según la Ley Orgánica Electoral. Por no cumplir este deber cívico se sanciona con multas que varían de acuerdo con el distrito de residencia.

Multa Clasificación del distrito según el INEI S/ 88 Distrito clasificado como “no pobre” S/ 44 Distrito clasificado como “pobre” S/ 22 Distrito clasificado como “pobre extremo”

En caso saliste elegido como miembro de mesa y no cumples tu función, la multa será de 220 soles. Así también, la ONPE precisó que si tampoco acudes a votar, pagarás ese monto sumado a la multa por no sufragar.

Recuerda que no pagar las multas electorales tiene como consecuencia no poder realizar las siguientes operaciones.

Inscribir cualquier acto relacionado con el estado civil (matrimonio, divorcio, viudez, etc.) Intervenir en procesos judiciales o administrativos Ser nombrado funcionario público Realizar actos notariales o firmar algún tipo de contrato Inscribirse en cualquier programa social y/u obtener brevete.

¿Cuándo son las Elecciones 2021?

Las elecciones 2021 se llevarán a cabo el domingo 11 de abril entre las 7.00 a. m. y las 7.00 p. m.

Elecciones 2021: local de votación y horario

Las Elecciones Generales 2021 en Perú se desarrollarán este domingo 11 de abril. Ese día, las personas deberán acatar una serie de medidas y recomendaciones sanitarias para acudir a su centro de votación y sufragar.