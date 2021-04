Enel: corte de luz en distritos de Lima y Callao para este 9 y 10 de abril

Asentamiento Humano 10 de Octubre 2da etapa mzs F6, F7, G6, G2, G5, Asentamiento Humano Su S Juan Pablo II mzs D1, E8, E9, E10, E7, CN Pobl 10 de Octubre Sector 37 Ma Mz C1, C14, av. del Muro A, A1, C2, F, G2, G3, jr. Paralelo Mz A, A2, A3, calle 50 Msz F5, G4, jr. Grande M, agrup. de Pobladores ampliación Centro Población 10 de Octubre mz. C Prima, Asentamiento Humano Somos Libres mz D, Asentamiento Humano 25 de Noviembre Mz A, C, D, E, F, G, H, I, Agrupación Familiar Monte Sion de José C. Mariátegui Mz A, B, C, Asentamiento Humano Villa Virgen mzs A, B, I, F, G, D, Asentamiento Humano Naciones Unidas mzs C, F, G, Asentamiento Humano Solidaridad Y Progreso Naciones Unidas ByC Mz J, L, T1, R1, S, U, P, R, S1.