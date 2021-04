COVID-19: el Royal College de Canadá capacita a intensivistas peruanos

A lo largo de cuatro días, veinticinco médicos intensivistas de distintas partes del Perú formarán parte de un curso para profesionales en servicios de emergencia y cuidados intensivos, el cual será dictado por el Royal College of Physicians and Surgeons of Canada-International en coordinación con la Escuela Nacional de Salud Pública (Ensap), informó el Ministerio de Salud (Minsa).

El programa se denomina como F-ACES (Facilitación–Simulación de Eventos Críticos Agudos) y tiene como objetivo mejorar y optimizar los conocimientos y habilidades de respuesta y razonamiento clínico del personal, para que se desempeñe de forma más rápida y eficiente ante emergencias médicas, sobre todo bajo la actual pandemia de COVID-19.

Los médicos que participan de esta capacitación fueron seleccionados según su perfil por la Ensap, que buscó intensivistas a lo largo de todo el territorio nacional. Ellos debían ser especialistas en medicina interna, medicina intensiva, medicina de emergencias y desastres, medicina de enfermedades infecciosas y tropicales, anestesiología, bioingeniería, neurología y neumología.

Al respecto, Bernardo Ostos Jara, viceministro de Prestaciones y Aseguramiento en Salud del Minsa, se refirió a esta iniciativa conjunta que busca fortalecer las competencias de los médicos peruanos en áreas críticas.

“Hay una brecha de especialistas que procuramos cerrar a través de diferentes metodologías. Estas capacitaciones nos permiten garantizar la sostenibilidad de la atención en salud de áreas muy demandadas”, expresó.

Cabe señalar que los médicos que participan del programa prestan servicios en los establecimientos de salud del Minsa y de EsSalud, así como de las Fuerzas Armadas. Estos provienen de ciudades como Huánuco, Piura, Ucayali, La Libertad, Tacna y Ayacucho.