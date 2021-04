Bermúdez: A fines de abril acabaremos con vacunación de mayores de 80 años

La presidenta del Consejo de Ministros, Violeta Bermúdez, declaró este viernes 9 de abril que la vacunación de adultos mayores de 80 años se culminaría en las próximas dos semanas; es decir, a fines de abril. Asimismo, ratificó que esta es una meta propuesta desde el Gobierno para acelerar el proceso de inmunización.

“En las próximas dos semanas vamos a culminar con la vacunación de personas mayores de 80 años. Si todavía no han recibido las vacunas, no se preocupen (...) (Desde el Gobierno) Nos hemos propuesto que al terminar el mes de abril, este grupo pueda estar inmunizado. Ahora si no se vacunaron en ese momento, no quiere decir que no lo van a poder hacer. Cuando estemos en el grupo de 70 a 79 años, podrán hacerlo, pero serán solo pocas personas que por alguna razón no se inmunizaron”, indicó en Canal N.

Por otro lado, Bermúdez aseguró que la próxima semana ya tendrán el nuevo esquema de vacunación universal que priorizará a grupos vulnerables y también por la edad.

“Ahora estamos trabajando con un padrón universal; es decir, el de Reniec. Tienen un padrón mas actualizado, a propósito de las elecciones, ellos nos ayudarán con esta información y así la población conocerá exactamente donde es su centro de vacunación. La próxima semana vamos a presentar en detalle el cronograma y plan de vacunación para que todas las personas estén informadas”, mencionó.

Por último, la titular del Concejo de Ministros aseveró que inmunizarán a un total de 24 millones de peruanos al finalizar el año. Durante el mes de abril, el laboratorio Pfizer entregará semanalmente al Perú unas 20.000 dosis para continuar con las jornadas de inoculación a las poblaciones vulnerables.

