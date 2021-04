Violación grupal en La Libertad: víctima recibió amenazas de muerte

La menor de 16 años de edad que fue víctima de una violación grupal por parte de cuatro sujetos en Huamachuco (La Libertad) indicó que los agresores la amenazaron de muerte si contaba sobre el hecho.

Según narró la adolescente, los acusados identificados como Marco Antonio Rodríguez Carbajal (19), quien es su cuñado, y los hermanos de este; Isidoro Rodríguez Carbajal (21) y A. R. C (17), junto con un amigo C. R. P (17), le hicieron prometer que no revelaría la violación sexual.

Por su parte, el padre de la víctima señaló que según las rondas campesinas, estos agresores tendrían antecedentes policiales, por lo que pidió acelerar la investigación para que vayan a la cárcel.

Además, sindicó a su yerno Marco Antonio Rodríguez como el principal agresor, debido a que este conocía los accesos de la vivienda, así como el hecho de que los padres no se encontraban, por lo que habría dirigido la agresión.

También solicitaron a la titular del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP), Silvia Loli Espinoza, el apoyo necesario para que se haga justicia.

Por su parte, la fiscal provincial de Sánchez Carrión, Diana Santillán Plasencia, reveló a La República que se ha pedido las medidas de protección a la víctima, quien se encuentra pasando por un tratamiento psicológico.

¿Dónde denunciar actos de violencia contra la mujer?

Si usted ha sido o conoce a alguien que ha sido afectada o involucrada en hechos de violencia familiar o sexual, puede comunicarse de manera gratuita a la Línea 100 del Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables, que cuenta con un equipo especializado en “brindar información, orientación y soporte emocional”.

Además, la Línea 100 tiene la facultad de derivar los casos de violencia familiar o sexual más graves a los Centros de Emergencia Mujer o al Servicio de Atención Urgente. Este servicio atiende las 24 horas, todos los días del año (incluye feriados).