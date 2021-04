Solicitan ayuda para el tratamiento de niña con autismo y epilepsia

La pequeña Valentina (4 años) fue diagnosticada a los ocho meses con epilepsia y a los dos años con autismo. Su mamá, María del Pilar Núñez, se las ingenia para poder mantenerla y cuidarla; sin embargo, su situación ha empeorado por la pandemia, pues no tiene los medios económicos para costear su tratamiento y terapias.

Desde hace un año y medio, Valentina no ha podido ir con un neurólogo pediatr a para que traten sus convulsiones. “Ella hace ruidos fuertes, tiembla por la epilepsia y se desmaya. Su cuerpo no tiene la suficiente fuerza”, cuenta su madre, quien ya ha gastado todos sus ahorros en medicamentos y suplementos alimenticios para su hija.

Desde que le diagnosticaron autismo, la niña no ha recibido atención especializada que pueda definir qué tipo de terapias necesita para que su condición no se agrave. “Ella no habla, no entiende bien algunas cosas y tiene dificultades para escuchar”, agrega su mamá.

María del Pilar teme no solo contagiarse de la COVID-19; sino también, que su salud mental y la de su otro hijo, de 14 años, se vean afectadas. “Necesitamos ayuda psicológica”, resalta, pues se siente preocupada por su pequeña y a la vez agotada por todos los cuidados que ella necesita de manera constante.

Por eso, realizará una actividad para recaudar fondos. El sábado 17 de abril desde la 1.00 p. m. venderá platos de pollo a la parrilla en Jirón Ayacucho Nº 570, Puente Piedra. Además, las personas interesadas en apoyarla con alguna contribución, pueden depositar en su cuenta bancaria o a través de Yape.