Puno: cuñado de candidato Flavio Cruz se enfrenta a militantes de otro partido

Un video difundido por las redes sociales, puso en evidencia un enfrentamiento entre simpatizantes de dos candidatos al Congreso. De acuerdo a las imágenes, Juan Carlos Supo Yana, cuñado del candidato al parlamento por Perú Libre, Flavio Cruz Mamani, lanzó pintura y atacó a pedradas a un grupo de mujeres de un partido contrario. Ellas pretendían pintar un mural, ubicado en el sector de Patallani, vía Puno-Juliaca.

Supo Yana, quien es esposo de Mariluz Cruz Mamani, hermana del candidato, reaccionó de manera violenta alegando que el mural le pertenecía a Perú Libre.

Según el video, el familiar del político les increpó si tenían permiso del presidente de la comunidad de Huerta Huaraya, para ejecutar la pinta. Una mujer, en tono calmado, le retrucó dejando entrever que sí buscaron directivo comunal pero “no estaba”.

Posteriormente, Juan Carlos Supo, en actitud agresiva, coge un par de rodillos y le lanza pintura a una mujer. Luego procede a lanzar piedras a las damas que estaban acompañadas con varones, generándose conatos de pelea e insultos verbales entre ambas partes.

“Retírense de acá. ¿Qué me van a hacer? Acá estamos c... los de Perú Libre (…)”, se le oye decir a Supo, en actitud agresiva. La República buscó la versión del candidato y su cuñado. No respondieron.