314 decesos en solo un día: la cifra más alta de la pandemia

Desde que se inició la pandemia, en marzo del 2020, no se había registrado una cifra diaria tan alta de fallecidos por Covid-19.

Ayer, lamentablemente, el Perú rompió un nuevo récord tras reportar 314 nuevas muertes en solo 24 horas.

Ya en los últimos días se observaba un incremento, pues del 3 al 6 de abril los números superaban los 250 decesos por día e incluso en uno de ellos se alcanzó los 293, según los reportes del Ministerio de Salud (Minsa).

El panorama no es bueno

Según el analista de datos Juan Carbajal, miembro de Open Covid, solo habíamos superado la cifra de los 300 el 15 de junio del año pasado, cuando fallecieron 307 personas. ’'Si bien el Minsa oficialmente no lo ha dado a conocer (en sus reportes diarios), en Datos Abiertos sí está pública la información’'.

Asimismo, asegura que, pese a que al 4 de abril había un lento descenso en los nuevos contagios registrados, ahora la situación podría cambiar a causa de la Semana Santa, pues, como se observó, miles de personas viajaron al sur de Lima y a otras ciudades antes de que se inicie la cuarentena.

Carbajal también menciona cómo en la primera semana de este mes se han registrado 1.717 fallecimientos, lo que representa más del 25% de muertes que hubo en todo el mes de marzo, que tiene 31 días. ’'Estamos arriba en la peor situación y aún no estamos viendo el reflejo de la Semana Santa’'.

En tanto, Víctor Vargas, investigador del Instituto Científico y Tecnológico del Ejército, explica que estaba previsto que este escenario podría ocurrir debido a la saturación de los servicios de salud, así como por las variantes, sobre todo la brasileña.

Tal como ya explicaron diversos médicos, esta variante es más agresiva y no respeta la inmunidad de personas que se contagiaron con el virus previamente. También, el número de días en los que el paciente puede agravar se ha reducido, según señaló recientemente a La República la decana del Colegio Médico de Ayacucho, Silvia de la Cruz.

’'Hoy puede venir alguien con su saturación no tan grave y después de 2 o 3 días el cambio es abrupto. No nos da tiempo para actuar mucho, y peor si no hay camas UCI’'.

Más contagios

Mientras tanto, Vargas precisa que la positividad (porcentaje de personas que dieron positivo para el virus de todas aquellas que se hicieron la prueba) a nivel nacional es del 19% de los tres tipos de test que se realizan: rápidas, aunque en menor cantidad; antigénicas y moleculares.

Sin embargo, el 20 de marzo la positividad era del 15%, lo que significa que en unas semanas más se podrían registrar incluso más muertes.

Variante brasileña

Según el Instituto Nacional de Salud (INS), la presencia de la variante brasileña se ha confirmado en 11 regiones: Lima, Callao, Ayacucho, Cusco, Madre de Dios, Ucayali, Loreto, Cajamarca, Piura, La Libertad y Áncash.

Si bien ya se sabía de varias regiones, el instituto actualizó su lista. Ahora se sabe que después de Cajamarca, en donde el 75% de las muestras analizadas correspondieron a la variante mencionada, le siguen Cusco, con un 70%; y luego Madre de Dios, con un 52,5%. El resto de regiones mantiene cifras debajo del 50%.

Y, de acuerdo a fuentes del Minsa, hasta el 28 de febrero se han encontrado 1.584 posibles reinfecciones. El informe técnico precisa que el incremento en las reinfecciones en enero y febrero podría deberse al comportamiento de las personas; sin embargo, hace mención que un factor muy importante también podría ser la introducción de las variantes británica, pero, sobre todo, la brasileña, pues ’'tiene un mecanismo de escape inmunológico’'.

