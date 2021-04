Promedio de muertes por COVID-19 se incrementa a 17 por día en Cusco

Los hospitales de la región Cusco, están a un paso del colapso. El reporte epidemiológico que emite a diario la Gerencia Regional de Salud Cusco, muestra un incremento considerable en el número de defunciones y contagios. La automedicación sigue siendo un problema para que los pacientes lleguen en estado crítico.

El director de la Gerencia Regional de Salud Cusco, Juan Spelucín Runciman, precisó que la situación es preocupante. “Tenemos un incremento, nuevamente, por casos de defunciones, y esto si nos preocupa bastante. Vienen las elecciones y el movimiento de personas continuará, en nuestra región podrían colapsar los servicios de salud”.

Como referencia explicó que hace dos semanas se registraban de 14 a 15 muertes por día, la semana anterior subió de 16 a 17 decesos por esta enfermedad. Ahora, el reporte no es nada alentador, son 38 decesos los que se registraron en las últimas 48 horas. “No sabemos cómo llamar la atención, la responsabilidad se ha perdido a todo nivel. Solo en tres meses tenemos 1168 fallecidos y hasta eso no podemos reflexionar como población, considerando que aún no alcanzamos el pico en la segunda ola”, detalló el titular de la Geresa Cusco.

Al mismo tiempo pidió a la población que busque atención médica oportunamente y no esperen a estar en estado crítico para acudir a un hospital. “No tienen por qué automedicarse. Las personas que estamos atendiendo en el servicio de emergencia, realmente las encontramos en situación crítica y no tienen muchas posibilidades de recuperarse”.

El número de fallecidos registrados solo en lo que va del año, casi representan el 50 % del total de defunciones desde que inició la pandemia. La tasa de letalidad es de 2.34 % y la tasa de mortalidad es de 9 habitantes por cada 10 000.

Asimismo, las provincias de Cusco, Canchis y La Convención, siguen encabezando la lista de mayor número de muertes por el coronavirus.