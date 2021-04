Paro de transportistas: se suspendió cerca del 70% de servicio, según gremio

Manifestantes del gremio de transporte pararon sus servicios ante la ausencia de una respuesta a sus reclamos y pérdidas económicas originadas por la pandemia contra la COVID-19. Según David Mujica, uno de los voceros de los gremios de transporte, aproximadamente el 70% del sector urbano se suspendió en Lima y Callao.

La medida del paro se debe a que, de acuerdo con ellos, el Gobierno no soluciona sus demandas: “El subsidio no ha llegado a todos los transportistas. Hemos estado un año negociando y ya no se puede más”, dijo para La República.

“Los seis gremios que se comprometieron al paro hoy lo han acatado. En una primera evaluación es que se ha suspendido el servicio en un 70% aproximadamente . Como saben hay otro gremio ligado a los corredores que no han suspendido el servicio”, sostuvo Mujica a América Noticias.

Usuarios corren detrás del transporte ante falta de buses. Foto: Aldair Mejía / La República

Asimismo, aseguró que mantiene comunicación con la ATU, pero no les brindan una salida a sus problemas. “Ayer han tenido una reunión con la ATU, y ha sido promesas y más promesas sobre que se hacen gestiones y no se concreta nada. Respecto a las autorizaciones y subsidios, no hemos obtenido solución”, expresó.

En tanto, desde la Carretera Central, Martín Valeriano, líder de la Asociación Nacional de Transportistas, comentó que la medida sí ha sido acatada por gran parte de los gremios. “Lo que vemos (que) han tomado las calles son los informales, es decir, vehículos que circulan con el logo de empresas que son piratas”, informó a La República.

Aglomeraciones en paraderos por falta de buses

Tras el anuncio del paro de transportistas este miércoles 7 de abril, decenas de paraderos lucen repletos de personas que no encuentran un bus o combi para llegar a sus centros de labores.

En El Agustino, el paradero Puente Nuevo presenta una gran afluencia de personas a la espera de poder trasladarse, algunos de ellos llevan desde las 5 o 6 a. m.