Paro de transportistas: aglomeraciones en paraderos por falta de buses

Con información de Maria Pía Ponce, Gianella Aguirre y Mary Luz Aranda / URPI-GLR

Un grupo de gremios de transporte público de Lima y Callao anunció un paro para este miércoles 7 de abril debido a las pérdidas económicas causadas por la pandemia y sus reclamos que no han sido atendidos por las autoridades. Debido a ello, se registran aglomeraciones en diversos paraderos por la falta de buses.

En El Agustino, el paradero Puente Nuevo presenta una gran afluencia de personas a la espera de poder trasladarse, algunos de ellos llevan desde las 5 o 6 a. m.

“No encuentro vehículos. Estoy desde las 6 a. m., me dirijo a Ate Vitarte”, comentó a La República una ciudadana.

A pesar de que hay presencia personal de la ATU y la PNP, el desorden continúa, pues apenas llega un bus, los pasajeros corren y se aglomeran para tomarlo.

“Estoy esperando carro desde las 6.30 a. m.; vienen carros, pero llenos. Da miedo por la enfermedad (del coronavirus), no se puede subir así. Yo ya me he infectado y tengo miedo. Llevo más de una hora, entro a las 7 a. m. a trabajar”, expresó Miguel, un vecino del distrito.

Foto: Jorge Cerdán/ La República

El panorama es similar en San Juan de Miraflores. Desde el puente Atocongo, largas colas de personas esperan abordar un bus. El reclamo de los pasajeros es que no se respetan los protocolos de seguridad contra la COVID-19.

“El paro debería ser sábado o domingo para que no afecte el transporte”, sostuvo un pasajero.

Manifestantes toman carril de Carretera Central

Decenas de protestantes del sector urbano toman el carril de la Carretera Central para hacer oír sus demandas a las autoridades.

“Nosotros vamos a llegar hasta Ate Vitarte, luego vamos al Congreso. Vamos a tener una reunión con la Comisión de Transportes. Necesitamos reactivarnos como empresa. No nos oponemos al cambio, pero necesitamos que las autoridades nos tomen en cuenta”, expresó uno de los manifestantes.

Entre las demandas de los transportistas está la falta de entrega de subsidios económicos que prometió el Gobierno si los vehículos disminuían el aforo al 50%, no permitían que las personas viajen paradas, entre otros requisitos. También exigen la erradicación de la informalidad y la reducción del costo del combustible.

Seis gremios de transporte de Lima y Callao acataron esta medida ante la nula respuesta del Gobierno. Foto: Mary Luz Aranda / URPI-GLR

