Minsa: carecer de DNI no será barrera para vacunarse contra COVID-19

No tener el Documento Nacional de Identidad (DNI) no será impedimento para que una persona no acceda a la vacunación contra el coronavirus, así lo informó el vocero del Ministerio de Salud (Minsa), Arturo Granados, al señalar que el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil estará presente en todos los centros de inmunización.

De acuerdo con la nueva estrategia de inmunización que el Gobierno aplicará desde el 16 de abril, un ciudadano indocumentado podrá inocularse sin ningún problemas, y luego, regularizar su situación. Esta información también fue brindada por el titular del sector, Óscar Ugarte, a La República el último 6 de abril.

“Reniec va a participar activamente no solamente en la gestión del padrón, que es un padrón universal (de todos los peruanos), sino que además evitará que se ponga una barrera a los peruanos que son indocumentados”, indicó en América.

“No es que primero regularizo mi situación en el padrón y después me vacuno, no. Las personas —en este caso adultas mayores— irán al local de vacunación, los vacunaremos primero y después los registraremos y regularizaremos su situación”, añadió.

Por otro lado, el vocero aseguró que el 25% de peruanos habría cambiado de lugar de residencia. No obstante, esto tampoco será un obstáculo para vacunarse.

“Cuando hemos vacunado a los adultos mayores de 80 años en San Juan de Lurigancho tuvimos, por ejemplo, personas que tenían el DNI de Cajamarca y los hemos recibido, vacunado y registrado”, mencionó.

Granados precisó que si una persona tiene registrado que vive en Surco, pero vive en Comas. Este tendrá que ir al vacunatorio más cercano a su domicilio para evitar un contagio del coronavirus.

Así también, los padrones de los adultos mayores ya no serán elaborados con la información de Minsa, EsSalud o aseguradoras particulares. Ahora la lista será universal y tendrá como base el Registro Nacional de Identificación y Estado Civil (Reniec).

El último sábado 3 de abril, el presidente Francisco Sagasti anunció la implementación de un nuevo Plan de Vacunación contra el SARS-CoV-2, debido a que el anterior cronograma tenía ciertos problemas burocráticos.

“En las últimas semanas, hemos ido probando el sistema anterior y hemos visto que no funciona. Hemos visto personas que se saltan las colas, las vacunaciones de los colegios profesionales donde se ha visto que no se ha priorizado a las personas que están en primera línea y contacto directo con la enfermedad, sino que aparecen otros nombres (...). Estamos tratando de corregir eso y realizar un padrón universal de una manera mucho más sistemática”, expresó.