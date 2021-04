Joven de 25 años requiere con urgencia una cama UCI para salvar su vida

Desde el 26 de marzo, Jorge Alberto Burga Castillo (25) lucha por recobrar su salud tras contraer la COVID-19. Sin embargo, su cuadro ha empeorado y ahora necesita una cama UCI para poder sobrevivir. Es por ese motivo que la familia pide ayuda para conseguir que el paciente ingrese a cuidados intensivos cuanto antes.

“Lo recibieron en el Kaelin porque se ahogaba, le faltaba el aire, lo tuvimos que bajar desde el tercer piso, lo desconectamos del tanque porque era muy grande y no podíamos cargar a los dos juntos”, sostuvo su madre Rossana Castillo a La República.

Desde este martes 6 de abril, Burga Castillo se encuentra en el área de hospitalización del nosocomio de Guillermo Kaelin de la Fuente, ubicado en el distrito de Villa María de Triunfo. Además, según manifestó su familiar, la situación de Jorge no es positiva, ya que se encuentra con una saturación del 70%.

“Necesito que recen para que Jorge aguante, él siempre ha sido luchador. En el hospital me han dicho que, apenas ingresó, le han puesto oxígeno. Me devolvieron su ropa y lo único que me dijo la enfermera es que hay que rezar. Mi hijo me dijo que va con todo, con fe”, agregó.

La familia del joven, quien ya había sido atacada por este virus, solicita apoyo urgente para conseguir una cama UCI. Si deseas brindar cualquier tipo de apoyo, puedes comunicarte al 918825784, número de su madre, o puedes realizar tus donaciones al siguiente número de cuenta: BCP: 193-01195984-0-6 / CCI: 001930119598406314.