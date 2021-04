La Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) ya lanzó su plataforma para que conozcas dónde te toca votar y tu mesa de sufragio para las elecciones presidenciales 2021. A pocos días de los comicios, revisa todos los datos para que el día domingo 11 de abril acudas a tu centro de votación sin inconvenientes.

En esta nota tendrás acceso a los locales de sufragio, LINK para buscar tu mesa, el costo de la multa por no acudir a votar y otras dudas que tiene la ciudadanía. Recuerda que la entidad recomendó un horario para las personas, de acuerdo al último dígito de su DNI, y así evitar aglomeraciones que fomenten la propagación del coronavirus.

¿Cómo saber mi locación de votación?

Si aún desconoces dónde te toca votar, sigue estos pasos para que sepas cuál de los 11.918 centros habilitados será tu lugar de sufragio.

‘encuentra toda la información sobre las Elecciones Generales 2021′. Entra a onpe.gob.pe y presiona en Dirígete a la opción ‘consulta local de votación’ y da clic allí. Ingresa tu número de DNI. Presiona en consultar. Podrás ver tu ‘local de votación’ y la dirección del mismo.

¿Dónde buscar mi local de votación 2021?

El local de votación tienes que buscarlo en la propia página oficial de la ONPE, donde también encontrarás información necesaria para el día de las elecciones generales.

Ingresa AQUÍ y te aparecerá la web de la entidad. Coloca tu número de DNI y da clic en consultar.

¿Cómo saber mi mesa de sufragio?

En la misma página que consultes tu local de votación se te mostrará tu tipo de voto, el número de la mesa de sufragio, el número de orden, el local de votación, el pabellón, el piso y el aula. En la misma ventana podrás conocer si eres miembro de mesa o no.

Local de votación y mesas de sufragio. Foto: ONPE

¿Cómo verificar dónde voto?

A través de la página oficial de la ONPE en la opción ‘Encuentra toda la información sobre las Elecciones Generales 2021′.

¿Se puede cambiar mi lugar de votación?

No. Hasta el domingo 3 de enero, la ciudadanía podía solicitar el cambio de local. Fuera de esta fecha, el lugar asignado será su centro en las elecciones del 2021.

¿Cómo saber mi horario de votación?

La ONPE recomendó que la población acuda de acuerdo a su último dígito del DNI. Por ello, existen horarios diferenciados desde las 7.00 a. m. hasta las 7.00 p. m. Recuerda que de 7.00 a 9.00 a.m. será solo para adultos mayores, mujeres embarazadas, personas con discapacidad y de riesgo.

Último dígito del DNI Horario de votación 1 9 a 10 a. m. 2 10 a 11 a. m. 3 11 a 12 p. m. 4 12 a 1 p. m 5 1 a 2 p. m. 6 2 a 3 p. m. 7 3 a 4 p. m. 8 4 a 5 p. m. 9 5 a 6 p. m. 0 6 a 7 p. m.

¿Cuál es la multa si no voy a votar?

El voto es obligatorio en Perú para la mayoría de la población. No cumplir con este deber cívico se sanciona con multas que varían de acuerdo con el distrito de residencia.

Si saliste elegido como miembro de mesa y no cumples tu función deberás pagar S/ 220 de multa. Y si además no acudes a votar, pagarás ese monto más la multa por no sufragar, de acuerdo con el distrito en que vives.

Multa por no votar. Foto: ONPE

Recuerda que no pagar las multas electorales tiene como consecuencia no poder realizar las siguientes operaciones.

Inscribir cualquier acto relacionado con el estado civil (matrimonio, divorcio, viudez, etc.).

Intervenir en procesos judiciales o administrativos.

Ser nombrado funcionario público.

Realizar actos notariales o firmar algún tipo de contrato.

Inscribirse en cualquier programa social y/u obtener brevete.

