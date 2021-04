Arequipa: Elmer Cáceres en problemas por obra en plaza de Jardín del Colca

Podría costarle caro al gobernador regional de Arequipa, Elmer Cáceres Llica, la construcción de la plaza cívica para la Asociación Jardín del Colca del distrito de Yura, donde tiene un lote. El Consejo Regional aprobó por unanimidad el informe final de la comisión especial que halló presuntas responsabilidades penales en Cáceres y funcionarios por esta obra (ver lista). El documento será remitido al Ministerio Público y Contraloría para que inicien las investigaciones. Cáceres habría cometido los delitos de abuso de autoridad y malversación de fondos.

El gerente general del Gobierno Regional de Arequipa (GRA), Gregorio Palma, firmó el convenio con el municipio de Yura para que el GRA ejecute el proyecto cuando no es de competencia regional. Que no haya firmado Cáceres no altera su titularidad, señala la comisión. Además la asociación tiene como presidente a su amigo y consultor del GRA, Hugo Mendoza.

“Queda acreditado la participación del gobernador en el impulso de este proyecto”, indica el informe. El presidente de la comisión, Harberth Zúñiga, resaltó que se firmó un convenio de pre inversión y elaboración del expediente cuando ya estaban formulados.

El grupo de trabajó también encontró el expediente de desalojo de la asociación de 2018 hecho por la Procuraduría. El mismo fue anulado pese a tener presupuesto. Cuando asumió la gestión Cáceres (2019) no se tomó ninguna acción más.

Otro hallazgo de la comisión es la celeridad inusitada para aprobar el proyecto. Treinta días pasaron, del 11 de octubre al 11 de noviembre 2019, para que Yura apruebe la ficha técnica, el expediente técnico, se firme el convenio, y que funcionarios regionales den visto bueno y que se inicien los trabajos con un monto inicial de S/ 2 millones 897 mil 137. Sin embargo el expediente tiene gruesas anomalías, como la incorporación de un Estudio de Impacto Ambiental que pertenece a una carretera y no a una plaza. Aún así el gerente regional de Infraestructura, Guillermo Valcárcel, aprobó el expediente técnico.

Tal mal fue formulado el documento que generó un adicional de S/ 1 millón 73 mil 879. Posteriormente se hizo un incremento más de S/ 285 711 para adecuarse a los protocolos Covid-19. Con ello la obra está valuada en S/ 4 millones 256 mil 924.

El informe de la comisión será enviado a la Secretaría Técnica del GRA para que inicie los procesos administrativos.

Implicados en lo penal

1- Elmer Cáceres Llica – Gobernador regional

2- Gregorio Palma Figueroa – Gerente general GRA

3- Alejandro Herrera Quispe – Proyectista GRA

4- Dante del Castillo Churata – Gerente Desarrollo Urbano del distrito de Yura

5- María del Pilar López Banda- Gerente de Supervisión y Liquidación de Proyectos GRA

6- Guillermo Valcárcel Valdivia- Gerente Infraestructura GRA

7- Jorge López Chire - Jefe Ordenamiento Terrotorial GRA

8- Luz Amparo Begazo Dávila – Procuradora GRA