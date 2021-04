Arequipa: cisma en Salud por guerra entre gerente y trabajadores

La Gerencia Regional de Salud de Arequipa (Geresa) está en medio de una crisis institucional. Los gremios de la Federación Nacional Única de Trabajadores del Sector Salud - Región Arequipa (FENUTSSA), prácticamente le han declarado la guerra al actual gerente del sector, Christian Nova Palomino.

Semana a semana y por más de un mes, los agremiados acatan plantones y protestas frente a la sede del Gobierno Regional de Arequipa (GRA) o en la Geresa para exigir su renuncia.

El pasado lunes, tomaron el local de la Geresa por unas horas. A punto de arengas, uso de bombos y cornetas, reclamaron un cambio gerencial. “No vamos a parar hasta que se vaya Nova”, advirtió José Luis Romaña, secretario regional de la FENUTSSA. Aunque las relaciones entre Nova y los trabajadores venían rompiéndose de antes, el 13 de enero, el FENUTSSA pidió el cambio oficialmente al GRA. Pero todo se exacerbó con la designación de Juan Luis Herrera Chejo, exfuncionario del Ministerio de Salud en la gestión del expresidente Martín Vizcarra, como director del hospital Goyeneche.

Nova tiene 8 meses en el cargo gerencial. En pleno pico de la primera ola (julio, 2020) dejaba la dirección del Goyeneche, donde también tuvo conflictos con el cuerpo médico del nosocomio, para gerenciar la salud de toda la región.

Pliego de reclamos

Las primeras protestas fueron en rechazo a la designación de personal. Los dirigentes acusaban que se contrataba trabajadores en plazas D.L. 276 y que debían restribuirse entre servidores CAS. Ahora las acusaciones son por sobrevaloraciones en compras para enfrentar la pandemia: equipos, pruebas moleculares, etc.

También acusaciones de mal manejo contra el COVID-19. El gremio presentó estas denuncias ante el Ministerio Público y la Contraloría para que sean investigadas.

“Las denuncias ya están hechas en la Fiscalía, yo no he estado en ese periodo”, sostuvo por su parte Nova el 25 de marzo para dar a conocer todos sus descargos. El funcionario indicó que también lo acusan de tener familiares en la institución. Advirtió que sí le demuestran que es así, “dejó mi cargo inmediatamente”, prometió.

Más bien acusó que sí existen en esas plazas familiares de los dirigentes protestantes y que muchos le pidieron que los siga contratando. “¿Por qué no me cuestionan eso?”, preguntó.

“Le exigimos que nos lo demuestre y qué dirigente le ha pedido que su familiar quiere trabajar”, responde Romaña. El dirigente sostuvo que son muchas las denuncias que han salido contra Nova. Por ejemplo, trajo a su secretaria del hospital Goyeneche de manera indebida, contrató a un chofer exclusivo con presupuesto COVID-19, además de la incorporación de personal innecesario.

Nova sostuvo que no puede por norma poner un CAS en una plaza DL 276 directamente y que tiene que mediar un concurso. “Ellos ahora son parte del comité CAS de evaluación, ¿cuando los han considerado? Nunca”, sostuvo.

El factor Herrera Chejo

Para los integrantes del FENUTSSA se está pagando favores políticos con la designación de Juan Luis Herrera Chejo como director del Goyeneche. “Son gente que han traído de Moquegua gracias a Vizcarra”, sostiene Romaña. Nova intentó ponerlo como asesor en un primer momento en la Geresa.

El médico tiene cuestionamientos, principalmente por la compra de ventiladores para el hospital de Ate cuando fue director de Operaciones de Salud del Ministerio de Salud (Minsa). Los equipos se enviaron incompletos y no eran adecuados para pacientes COVID-19.

Herrera Chejo indica que no tiene nada que ver y que solo está de testigo en el caso, investigado por la Fiscalía.

Tanto Nova como Herrera trabajaron en Moquegua, según el primero en momentos distintos. Incluso Herrera fue gerente regional de Salud y renunció tras protagonizar un accidente automovilístico en 2017. De palabras del mismo gerente la única vez que coincidieron fue cuando tuvo el cargo de monitor en la Dirección de Operaciones de Salud. “Muchos dicen que ‘se lo ha llevado a Lima’, falso (…) Yo también tengo amistades, personas que trabajan en Lima.

A través de ellos, a través de una convocatoria llego a Lima y lo encuentro en la misma oficina trabajando”, así Nova niega cualquier favor político y que además Herrera cumple todos los perfiles exigidos por las entidades públicas.

Herrera Chejo sostuvo que tiene buenas relaciones con los trabajadores administrativos del Goyeneche y médicos. “Desconozco, yo he conversado con ellos en los pasillos y no tenido ningún tipo de rechazo, excepto de 4 médicos”, declaró. Aun sí la FENUTSSA evaluaría esta semana en radicalizar sus medidas de protestas para que saquen a estos funcionarios.

ENFOQUE

Javier Gutiérrez - decano del Colegio Médico Arequipa

SIEMPRE HAY SECTORES INCONFORMES

Desde la intervención del Ministerio de Salud definitivamente ha mejorado el manejo de la pandemia en Arequipa. Pero creo que al gerente (Nova) le falta liderazgo. Los alcaldes emiten comunicados contradictorios y el sector especializado no hace un pronunciamiento. Pero hay que reconocer que hay denuncias de trabajadores sobre preferencias para asignar a puestos, desplazamientos no solo del personal administrativo sino también asistencial. La decisión de sacarlo depende del gobernador regional. Siempre habrá un sector inconforme. No podemos esperar 100% de acatamiento hacia una autoridad. Tanto el gerente como el director del Goyeneche deberían salir más para aclarar las denuncias. Hay la creencia de los gremios que el director debe salir de sus cuerpos médicos, pero también es conveniente decir que puede ser del mismo hospital o de otra institución.