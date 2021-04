Arequipa: candidato del fujimorismo José Carcamo enfrenta proceso por colusión

El candidato al Congreso por Arequipa de Fuerza Popular, José Camilo Cárcamo Mattos enfrenta un proceso por los presuntos delitos de Colusión y Negociación Incompatible que podría llevarlo 9 años a la cárcel e inhabilitarlo de cargo público por ese mismo período. El juicio inicia en junio.

La acusación contra Cárcamo, data de 2010, cuando era alcalde de Caravelí. La Fiscalía Especializada en delitos de Corrupción de funcionarios lo acusa, junto a cuatro de sus funcionarios ediles de ese entonces y el representante legal de C&C Consultores y Ejecutores Contratistas Generales, de concertar ilegalmente para favorecer a esta empresa, durante un proceso de licitación pública que se realizó como parte de la III Etapa del mejoramiento de la carretera Atico-Caravelí.

La obra se llevó a cabo mediante un convenio entre la comuna provincial y el Gobierno Regional de Arequipa. Parte de las acciones en el marco de la ejecución de la obra, comprendió el Concurso público para el “Servicio de Alquiler de comprensora neumática con martillos” por un valor de S/ 318 mil.

Cárcamo que en su condición de Alcalde designó al Comité de selección integrado por: Cinthya Rodríguez Quispe, Medeleyne Ccahuay Huamaní e Idaluz Paredes Cáceres, solo estaban facultabas a realizar procesos de menor cuantía.

La Fiscalía advierte que tanto la exautoridad edil y sus exfuncionarias, cayeron en cuenta del error, pero no lo rectificaron. El comité, según la acusación, dio la buena pro en julio de 2010 a la empresa en mención pese a no cumplir con los requisitos establecidos en lo términos de referencia. Además, Cárcamo firmó el contrato, pese a que la contratista entregó una carta de garantía por S/ 31 800 de una empresa que no contaba con el aval del sistema financiero.

Los vicios de esta contratación generaron un perjuicio superior a S/ 95 mil.