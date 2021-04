San Martín: celebran fiesta patronal pese a restricciones por la COVID-19

El domingo 4 de abril se realizó una fiesta patronal en el centro poblado de Santiago de Borja, en la provincia de Lamas, región San Martín, pese a las restricciones sanitarias dispuestas por el Gobierno y el avance de la segunda ola del coronavirus.

Según la subprefecta distrital, Consuelo Rodríguez Celis, la actividad se realizó en Semana Santa en homenaje al Cristo de Logroño, y el propio alcalde vecinal invitó a los vecinos a la festividad.

“Totalmente la gente es insensible, aquí hay muchos casos ahorita y la Policía Nacional no tiene la logística para desplazar. El patrullero de la comisaría está en el depósito malogrado. Cuando he averiguado, me dijeron que el alcalde vecinal de Santiago de Borja estuvo invitando con un autoparlante”, manifestó la funcionaria a RPP.

El video de la reunión social fue compartido a través de redes sociales por el canal local Vía Televisión. Se observa la presencia de niños y adultos, sin mascarillas y sin respetar la distancia social . Incluso, varios se abrazan y hacen círculos al ritmo de una orquesta.

Hasta el 6 de abril, el Gobierno Regional de San Martín reportó 50.373 casos de la enfermedad pandémica. Los distritos más afectados son San Martín, Bellavista, Lamas y Huallaga.

En Barranquita, jurisdicción donde se encuentra el centro poblado Santiago de Borja, 610 personas se han contagiado con la COVID-19 desde que inició la pandemia, alertó la subprefecta Rodríguez, quien exhortó a los ciudadanos a cumplir con los protocolos sanitarios para disminuir el colapso de hospitales.

