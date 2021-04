Municipalidad de Arequipa no retrocederá en retiro de placas a informales

Decenas de unidades realizaron una marcha rodante por la ciudad en protesta ante el inicio de la aplicación de la Ordenanza Municipal N° 1204 para el retiro de las placas de las unidades de servicio público que sean informales . Diferentes gremios de transporte entre ellos taxistas, y transportistas que no son parte de las unidades de negocio del Sistema Integrado de Transporte (Sitransporte) recorrieron el Cercado desde el óvalo de Vallecito hasta llegar sede de la Municipalidad Provincial de Arequipa (MPA).

Víctor Mendoza, representante de las unidades no afiliadas del Sitransporte, ratificó que están a la espera de los planillones para recolectar 5 mil firmas y pedir la inconstitucionalidad de la norma ante el Tribunal Constitucional (TC).

“Pedimos la derogación de la ordenanza 1204 y la ordena 1076 que da las concesiones de ruta a las empresas del SIT. Ninguna de las empresas ha renovado su flota”, sostuvo Mendoza.

Los dirigentes mantuvieron una reunión con los funcionarios de la MPA. No se llegó a ningún acuerdo. Berly Gonzáles, asesor de alcaldía, sostuvo que no sustentaron porqué debían anularse la norma. “Sería un retroceso para la modernización del transporte de la ciudad”, sostuvo.

Mientras que el gerente de Transportes, Ricardo Lira, indicó que el retiro de placas es una norma complementaria y que ya se aplica por la misma Sutran en la región. El funcionario sostuvo que atenderán en lo posible sus reclamos.

El alcalde de Arequipa, Omar Candia, remarcó que no pueden retroceder. “Es una medida excepcional que la utilizaremos como última posibilidad”.

Candia explicó que la O.M. N°1204 esta basada en el Decreto Supremo 07-2018 y que solo ellos la están acatando con algunas especificaciones. Indicó que hay intereses detrás de los pedidos. “Ese tipo de transporte queremos para Arequipa? Evidentemente no, debe haber un cambio progresivo”, sostuvo.

Sobre la denuncia de no renovación de las unidades del Sitransporte, Candia respondió que están analizando la ampliación de la etapa de pre operatividad de las unidades de negocio. Recalcó que su gestión no realizó las licitaciones de las rutas. Acotó que hay la posibilidad de formalizarlos como sub alimentadores y que no se superponen alas ya licitadas.