Más de 3.800 colegios en el sur habilitados para dictar clases presenciales

El Ministerio de Educación (Minedu) habilitó 3.819 centros educativos en seis regiones del sur del país, para el retorno presencial y progresivo a clases desde el 19 de abril.

La medida está establecida en la Resolución Ministerial 121-2021 Minedu, en el contexto de la pandemia por la COVID-19. La norma aclara que el regreso a clases no es obligatorio. Dependerá de la decisión de maestros y padres de familia, de las medidas de bioseguridad de cada colegio y del comportamiento del virus en cada localidad.

Este proceso involucra a 124.626 estudiantes y 11.630 docentes de educación básica regular y de programas escolares, sobre todo de zonas con alta ruralidad, es decir anexos, comunidades campesinas y distritos alejados donde incluso no hay movilidad, ni conectividad.

Las cifras en regiones

De acuerdo a la data del Minedu, en Arequipa se habilitaron 481 escuelas, en Cusco 737, en Apurímac 323, en Moquegua 99, en Tacna 152, mientras que en Puno quedaron hábiles 2.027 centros educativos (Ver infografía).

Cantidad de escuelas habilitadas.

Por ejemplo, en la región mistiana de las 481 declaradas hábiles, 298 son exclusivamente de Educación Básica Regular (EBR). El resto son instituciones del rubro Básica Especial inicial, primaria y programas no escolarizados.

Así se tiene que en EBR hay 165 instituciones educativas de nivel primario, 68 de nivel inicial y 65 de nivel secundaria, la mayoría ubicada en zonas rurales de las 8 provincias, con escazas excepciones en el distrito de La Joya, Santa Rita de Siguas (Arequipa) y Mariano Nicolás Valcárcel (Camaná).

La relación de escuelas consideradas por el Minedu, evidencia que la presencialidad se ha priorizado para la educación especial y Pronoeis. En la región mistiana, se ha declarado hábiles a 183 instituciones que imparte este tipo de enseñanza.

Medidas de bioseguridad

El Secretario regional del Sutep de Arequipa, Adolfo Quispe, señaló que los maestros no están reacios a volver a las clases, sin embargo reconoció que hay temor. Aclaró que se debe apostar por la semipresenciabilidad, es decir, combinar lo presencial con lo remoto, con alternativas de asistencia de solo una o dos veces por semana. El dirigente remarcó que la decisión debe ser evaluada por los padres de familia y docentes y no tornarse obligatoria, ni mucho menos estar sujeta a sanciones para los docentes que no deseen cumplir esta labor.

En el caso de la educación presencial para la población con habilidades diferentes, Quispe, admite que esta debe darse, pues por las condiciones físicas de muchos de estos estudiantes, trabajar de forma remota o virtual no es una alternativa viable.

El Gerente Regional de Educación de Arequipa, Raúl Sánchez, también apuesta por la semi presencialidad. Aseguró que antes de iniciar con las labores cada escuela deberá contar con implementos para el lavado de manos. Se priorizará que los menores usen mascarillas y caretas faciales. Además de controlar el aforo de 4 m2 por menor en un salón de clase para cumplir el distanciamiento.

Por su parte el dirigente del Sute Regional (Suter) Cusco, Antonio Quispe, manifestó que el Gobierno además de las condiciones sanitarias, debe garantizar las vacunas para los docentes, estudiantes y padres.

“Queremos volver, pero con las condiciones” dijo el directivo. Este sábado el gremio se reunirá para definir las acciones a seguir.

Sutep Puno en contra de las clases presenciales

El dirigente del Sutep Puno, César Hugo Tito Rojas, se mostró en desacuerdo con el retorno paulatino de clases presenciales. Lo considera como un acto de irresponsabilidad del gobierno, debido a que actualmente se afronta la segunda ola y la presencia de una nueva variante de la COVID-19 que es más agresiva.

Puno, de acuerdo a la data del Minedu, es la región del sur, donde se ha considerado a la mayor cantidad de colegios para el retorno a clases. Son más de 2 000 instituciones declaradas hábiles.