Loret de Mola: Ocupación de camas UCI se incrementa desde hace seis semanas

Marco Loret de Mola, director de Matlab, indicó que, según los reportes epidemiológicos diarios del Ministerio de Salud (Minsa), la ocupación de camas UCI por el nuevo coronavirus se incrementa desde hace seis semanas.

En entrevista con Canal N, manifestó que el otro índice a tomar en cuenta es el de fallecimientos. Según data del Sistema Informático Nacional de Defunciones (Sinadef), detalló, hace siete semanas se reportan más de 7.000 fallecidos cada siete días, escenario que se registró solo una vez en la primera ola.

“Vamos siete semanas, lamentablemente, con fallecidos por encima de los 7.000 semanales. En la primera ola tan solo se dio una semana este efecto. Actualmente vamos siete y continuamos con esa tendencia”, indicó el matemático.

“Ahora, esa es la parte más negativa, junto a las camas UCI, que no paran de subir hace seis semanas. Es importante mencionar que la cantidad de hospitalizados ha disminuido. La positividad empieza a ceder un poco. Ojo, es una foto, no significa que no pueda volver a aumentar”, agregó.

En tal sentido, exhortó a los ciudadanos a respetar todas las normas sanitarias para evitar que las cifras de los reportes epidemiológicos de la pandemia sigan en aumento. “Hemos tenido un decrecimiento regular que haría que los números del área de salud comiencen a mejorar. Repito, todo depende de nuestro comportamiento”, sentenció.

