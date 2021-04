Denuncian irregularidades en el proceso de admisión de Bellas Artes

Familiares de postulantes de Bellas Artes denunciaron que durante el proceso de admisión para el periodo 2021-1 se cometieron varias irregularidades, lo que habría dado como resultado que muchos de ellos no pudieran rendir su examen de admisión.

Según los jóvenes, la casa de estudios recibió los correos en los que se enviaban los vouchers de pago; sin embargo, el área correspondiente no remitía los formularios de registro y tampoco habilitaba los códigos para que los jóvenes puedan acceder a la plataforma y dar su evaluación.

“Aquí se han cometido muchas faltas. Primero, que permitieron que el proceso de inscripción sea hasta el 31 de marzo a las 6.30 p. m. cuando para esa hora el primer formulario ya debería estar cerrado. Segundo, mi hermano se inscribió el 22 de marzo, envió por correo electrónico su comprobante de pago y tuvo respuesta del primer formulario, el cual debía ser rellenado y anexado con unos documentos; se envió y se esperó un segundo formulario para que puedan dar un código de postulante, el cual nunca llegó”, dijo la hermana de uno de los postulantes a La República.

Asimismo, precisó que insistieron por todos los canales de comunicación de la institución y que no obtuvieron respuesta sino hasta el 31 de marzo a las 10.20 p. m., cuando Bellas Artes señaló que no se había llenado el segundo formulario y tampoco adjuntado la documentación requerida, y que por eso la inscripción no se generó.

“Nos dijeron que no habíamos llenado un formulario que nunca llegó. Mi mamá fue al día siguiente a reclamar a Bellas Artes y solo se encontraba el vigilante, que también decía que no podía dar más información y que la comunicación era por correo electrónico”, aseveró.

Finalmente, la familiar de uno de los postulantes manifestó que su hermano no era el único con el mismo problema, sino que también jóvenes de escasos recursos y con discapacidades habían sido timados por la institución de arte.

Nos comunicamos con José Lino, director académico de Bellas Artes, y manifestó que en ese momento se encontraba en reunión para buscar una solución adecuada para los postulantes.

“Ahora estoy en reunión. Estamos viendo la solución a este problema. Mañana (6 de abril) emitiremos un comunicado”, dijo.