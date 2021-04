La denuncia por presuntos actos de proselitismo en el Gobierno Regional de Piura, que beneficiaría al hermano del gobernador Servando García, será investigada por el Legislativo de la entidad.

El presidente de la Comisión de Fiscalización del Consejo, Alfonso Llanos, anunció la pesquisa luego de que, en redes sociales, empezaran a circular fotografías donde se ve presuntamente un vehículo con propaganda del candidato Manolo García, hermano del gobernador, sacar balones de oxígeno del interior de un local donde funciona una planta en Sullana.

Alfonso Llanos aseveró que, de comprobarse los hechos, se habría incurrido en una falta administrativa y penal, ya que se usarían los recursos del Estado para fines que no corresponden.

“Esto podría tener también carácter penal porque un candidato no puede usar los recursos del GORE y menos estos recursos vitales en una situación de pandemia. Vamos a iniciar una investigación y también estamos abriendo un proceso de fiscalización a los funcionarios que autorizaron el traslado de balones a Trujillo”, expresó.

En respuesta, Manolo García rechazó todas las acusaciones en su contra y alegó desconocer la utilización de camionetas con propaganda electoral de su candidatura para este fin de traslado.

En ese sentido, deslindó cualquier tipo de responsabilidad en los actos que un grupo de personas haya realizado.

“En la provincia no tenemos ninguna camioneta a nuestro nombre, no existen. Quizá alguien tenga una camioneta con mi logo para apoyarme, pero no hemos dado la orden para eso y yo no puedo controlar lo que otras personas hacen. Yo jamás jugaría con la salud de la gente, mis padres me educaron bien y me enseñaron a respetar. Descarto que haya dado oxígeno”, expresó.