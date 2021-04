ATU sobre paro del 7 de abril: Representan al 30% de transportistas

Ante el anuncio del paro de gremios de transportistas para este miércoles 7 de abril, la presidenta de la Autoridad del Transporte Urbano (ATU), María Jara, señaló que en esta manifestación participarían aproximadamente el 30% de unidades que transitan en Lima y Callao.

Durante la mañana de este martes 6 de abril, Jara explicó que actualmente se hallan habilitadas 22.000 unidades de transporte que circulan en la capital. De estas, los gremios que anunciaron el paro de 24 horas, agrupan al 30%, es decir a unas 7.000 unidades.

“Estamos hablando de un gremio o de varios gremios que representan al 30% de transportistas, casi todos vinculados a la Provincia Constitucional del Callao. Nosotros venimos trabajando con ellos desde el primer momento para formalizar el transporte”, indicó María Jara.

Este paro de transportistas fue anunciado el pasado 31 de marzo. Entonces señalaron que sus demandas abarcaban aspectos de falta de estabilidad jurídica, la falta de entrega de subsidios económicos que fueron aprobados, la erradicación de la informalidad, la devolución del impuesto selectivo al consumo y la reducción del costo del combustible, entre otros.

Con respecto a la estabilidad jurídica que exigen, la presidente de la ATU precisó que se les entregaría hasta por cinco años, previa aprobación del Congreso y al cumplimiento de una serie de condiciones.

“Se está pidiendo que, gradualmente, coloquen a las personas en planilla, tengan GPS, que haya pago sin contacto. Hay una autorización de hasta cinco años sujeto a condiciones porque tenemos que mejorar y ellos también”, precisó Jara.

“De lo que se trata es cambiar esta estructura del transporte en el que solo ganan los que son dueños de las rutas y no ponen a sus trabajadores en planilla para realmente fortalecer y formalizar el sistema”, añadió.

Ya sobre el pedido de que no se otorguen licitaciones, María Jara señaló que durante el Gobierno de transición no se emitirán. “Sobre las licitaciones hemos sido claros. En este Gobierno no va haber licitaciones. En el segundo semestre del año se evaluarán cuáles son las condiciones técnicas, cuáles son la condiciones financieras, para completar las rutas troncales de los corredores complementarios”, dijo.

Asimismo, especificó que, para menguar la afectación a los usuarios de transporte, las unidades de los servicios concesionados saldrán con mayor frecuencia. También se coordina con la Policía Nacional a fin de evitar disturbios y salvaguardar la integridad de manifestantes y pasajeros.

