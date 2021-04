Josué es un estudiante del sexto grado de primaria de la Institución Educativa San Francisco de Borja. Es el segundo de cuatro hermanos. Un día de finales de marzo, Josué camina cerca de su colegio acarreando agua en un balde para que su madre pueda lavar los platos que usa para vender comida en plena vía pública, en la calle Cuesta del Almirante.

Mientras traslada el líquido, el menor sostiene en la mano izquierda un celular a través del cual escucha las clases virtuales. Josué estudia y a la vez ayuda en el trabajo a su mamá. ¿Cuántos niños están en esta situación? No hay información real sobre la cantidad de niños que estudian y trabajan a la vez.

No obstante, el hecho de que el 20% de niños no hayan empezado las clases virtuales en la provincia del Cusco, podría darnos alguna idea de por qué esos niños no asisten a clases.

El director de la Unidad de Gestión Educativa Local del Cusco (Ugel), Víctor Cruz Mollohuanca, sostuvo que el 80% de alumnos de la provincia capital asisten a clases. Agregó que para cerrar la brecha se están asumiendo acciones en coordinación con las autoridades municipales.

Las causas que impiden que los estudiantes ingresen a las aulas virtuales es la falta de equipos, conectividad a Internet y energía eléctrica. Hay acuerdo entre Ugel y alcaldes para superar esos inconvenientes.