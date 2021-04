VES: enfermero cobraba S/ 1.000 para internar pacientes COVID-19 en hospital

El Hospital de Emergencia de Villa El Salvador despidió a un técnico en enfermería, identificado como Luis Carhuavilca Porras, tras conocerse que solicitaba dinero para hacer ingresar al centro de salud a pacientes con el nuevo coronavirus.

Carhuavilca Porras se aprovechaba de la desesperación de familiares y pedía S/ 1.000 por el trámite. Indicaba que el dinero era repartido con un compañero suyo, de nombre Jimmy, y se comprometía a activar el Seguro Integral de Salud (SIS), según un informe de Panorama.

En medio de la concurrencia de personas que esperan información de sus parientes en los exteriores del nosocomio, se pudo constatar que en algunos puestos de venta se colocó un número de celular para que los familiares contacten a los sujetos en caso quieran acceder a camas UCI u hospitalización.

Una vendedora ambulante afirmó que una persona le ofreció dinero para registrar su teléfono de contacto. “El señor vino, me dio un ofrecimiento y yo le dije ‘yo no me meto en esas cosas, si quiere deje su número’”, relató.

Al llamar el número, Carhuavilca afirmó que necesitaba un “apoyo” de S/ 1.000 para poder gestionar el ingreso a una cama de hospitalización. “No le voy a pedir más. Yo te ayudo a ingresarlo y le activamos sus SIS. Estoy yendo al hospital, trabajamos dos amigos, voy afuera del hospital y conmigo ingresas.”, dijo.

El director ejecutivo del Hospital de Emergencias de Villa El Salvador, Percy Balabarca, aseveró que el trabajador fue separado y que había ingresado hace menos de un mes. Asimismo, explicó que un técnico no puede definir el acceso de un paciente a una cama UCI.

“Rechazamos todo indicio de corrupción, por eso pasamos a separar a la persona y procedemos a hacer la investigación”, recalcó.