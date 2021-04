SJM: hermanos se quedan sin vivienda tras incendio en Pamplona Alta

Los hermanos Juan (69) y Mauro Solís Campos (79) lo perdieron todo tras incendiarse la casa prefabricada donde vivían en San Juan de Miraflores. El fuego se originó por una vela que olvidaron apagar durante la noche.

El hecho ocurrió al promediar las 10.30 p. m. del domingo 4 de abril en la cuadra 6 de la calle Torres Paz, perteneciente a la Asociación Los Brillantes de Pamplona Alta. El fuego comenzó a arder en la habitación de don Mauro en el segundo piso, quien se había quedado dormido con una vela encendida, ya que no contaban con luz por falta de pago.

Las llamas avanzaron hasta el primer piso y consumieron todas sus pertenencias, incluso los muebles de segunda que vendía Juan para subsistir. Mauro Solís fue llevado al Hospital María Auxiliadora por presentar quemaduras en los brazos y espalda.

“Todos los días tenemos que estar con vela porque no tenemos luz ya hace más de un año. Mi hermano se ha quedado dormido y la vela se quedó prendida, y al consumirse ha provocado el incendio. Afuera yo vendía muebles de segunda, sillas, bancas, para subsistir, porque ni mi hermano ni yo tenemos seguro ni nada”, contó Juan Solís a RTV.

Ellos solicitan la ayuda del municipio para el recojo de escombros. Aquellos que deseen colaborar pueden ubicarlos en el lugar de los hechos. “Le pido a la Municipalidad que me ayude porque no tengo donde dormir ni nada, he pasado la noche sentado en un sillón en la calle”, refirió.