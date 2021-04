Semana Santa: PNP intervino a casi 10.000 personas solo el jueves y viernes

El país sigue viviendo uno de sus peores momentos de la segunda ola de la pandemia del coronavirus; sin embargo, esto no es impedimento para que muchos incumplan las medidas que buscan contener los contagios. Prueba de ello son las 9.648 intervenciones ejecutadas el jueves y viernes de la Semana Santa pese a que había una orden de inmovilización total.

En el mismo periodo antes mencionado, la Policía Nacional impuso 5.337 multas por diversas faltas durante el estado de emergencia .

El ministro de Transportes y Comunicaciones, Eduardo González, destacó que las regiones con menos intervenciones el 1 y 2 de abril fueron Ucayali (16) y Tumbes (28), mientras que las que registraron mayor número de infractores fueron Arequipa (2.005), Cajamarca (1.486), Lima (1.126), Huánuco (499), Loreto (476), San Martín (376) y Madre de Dios (285).

El funcionario señaló que en lo que va del año ya se ha producido la intervención de más de medio millón de ciudadanos. De ese total, 11.877 participaron en fiestas, 2.180 en Lima

Asimismo, de febrero hasta estos primeros días de abril se han colocado 186.115 multas por infracciones como transitar por la calle en horarios no permitidos, no tener pase laboral, circular en vehículos particulares sin autorización, no usar mascarilla, no respetar el metro de distancia o no portar el DNI al momento de una intervención

“Reiteramos el llamado a la población en general a cumplir con las medidas que venimos estableciendo. Su incumplimiento no solo representa una sanción o una multa, si no el incremento de contagios y, lamentablemente, de muertes a consecuencia de la COVID-19″, manifestó González.