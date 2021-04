No sumar un desacierto personal

Eduardo Ugarte

Periodista

Con un 28% de electores que no son electores porque han decidido no elegir a nadie, más el porcentaje desconocido de quienes no irán a votar por temor al contagio de una de las cepas del coronavirus, se hace muy difícil el pensar –o pronosticar– quiénes serán los dos candidatos que pasarán a segunda vuelta entre cinco que muestran un empate, vistos como tres de derecha, uno de centro y una de izquierda, con casi paridad en género: dos mujeres, tres varones.

Si en elecciones anteriores se propiciaba el voto en blanco o viciado desde la primera vuelta ante el desencanto que producían los candidatos, en segunda vuelta se les polarizaba o estigmatizaba al decir que era elegir entre el cáncer o el sida. Ahora, con el factor pandemia y la incertidumbre de sus consecuencias, es más difícil la elección porque no se sabe quién puede frenarla, pues, nadie tiene la solución y menos los candidatos por las expresiones – hasta descabelladas– que han emitido.

Para el elector –no comprometido partidaria ni emocionalmente– que sincero quiere elegir al mejor, se le hace un ovillo en la cabeza los programas de gobierno: unos populistas, otros irrealizables y, los más, con desconocimiento de los problemas del país, que explican la desorientación en las soluciones; aparte de aquellos que lindan en la irracionalidad total, mostrada en propuestas para combatir la Covid-19, tarea inmediata y vital, literalmente, del próximo presidente y el gabinete que elija.

Esto último, el gabinete que elija –cuya muestra anticipada podría verse en la elección de sus vicepresidentes–, permitirá el que desde los primeros días de gobierno se deduzca su futuro, pues será lo más visible para los congresistas, tal vez con la mayoría opuesta al Ejecutivo, o tan dispersos en proporción que sean más un obstáculo que apoyo al gobierno. Elección difícil, no solo por la pandemia sino por los candidatos y sus desaciertos, a los que no deberíamos sumar el nuestro en nuestra elección por más desesperanzados que estemos.