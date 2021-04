Un año después de que el primer caso de coronavirus se confirmara en Lambayeque y con una cresta actual de la segunda ola de la pandemia, integrantes de la sociedad civil cuestionan la estrategia de las autoridades locales.

Decisiones equivocadas

Víctor Soto Cáceres, ex decano regional del Colegio Médico, señala a La República que tanto el Gobierno Regional de Lambayeque (GRL) y el Comando Regional COVID-19, a cargo del general Walter Bracamonte, no han fortalecido el primer nivel de atención y la detección temprana de casos positivos.

“Hubo un mal manejo técnico y científico de la pandemia en la región. Se han dejado llevar más por los criterios políticos que técnicos, y los resultados son muy preocupantes. No se ha tenido una estrategia para contener los contagios”, expresa.

El epidemiólogo precisó que es necesario aplicar pruebas moleculares en la población para detectar contagios y garantizar su aislamiento en centros temporales. Además, pidió garantizar la presencia de sanitarios y recursos logísticos en todos los establecimiento de la región.

“Cuando hablo de potenciar los centros de salud no solo me refiero a los ubicados en distritos alejados, sino también a los establecidos en la ciudad. ¿Cómo es posible que centros de salud de La Victoria y José Leonardo Ortiz no funcionen al cien por ciento? Entonces a la población no le queda más que automedicarse o saturar los hospitales”, explicó.

Walter Bracamonte (centro) y Luis Díaz (derecha), integrantes del Comando COVID-19. Foto: La República

Paul Larrea Alvarado, presidente de la Federación Médica de Lambayeque, afirmó a este diario que las autoridades regionales han aplicado una cuestionada estrategia de contención; sin embargo, la mitigación ha sido nula.

“La mitigación que comprende la articulación entre las instituciones del Estado ha sido nula, mientras que la contención ha sido mal orientada. Se ha tenido más gastos que inversión, pues lo invertido no ha podido solucionar la pandemia”, sostuvo.

Tanto Larrea como Soto señalaron que la mitigación nula se refleja en que las cuarentenas no son acatadas por todas las personas y las medidas sanitarias no se cumplen (uso adecuado de cubrebocas), y las autoridades no intervienen. Ambos descalificaron la actuación del Comando COVID-19 y la Gerencia Regional de Salud (Geresa).

Los médicos también hicieron énfasis en el trabajo preventivo que deben hacer los pobladores, como es el uso de la mascarilla bien ajustada, el lavado de manos y el distanciamiento social.

“Algo importante es que aprendamos a cuidarnos. Hay que usar, si es posible, hasta dos mascarillas y siempre respetar la distancia social”, dice Soto . Y Larrea añade: “Hay que vigilar el uso correcto de la mascarilla, pues se incumple con el distanciamiento y se incurre con las reuniones sociales”.

Planes efectivos

Para el sociólogo lambayecano Francisco Vizconde Meléndez, es necesario que el Comando Regional COVID-19 tenga un plan y estrategia efectiva contra la pandemia, la cual debe comunicar y buscar la participación de la población.

Además, Vizconde indica que el GRL debe priorizar su presupuesto en el sector salud con el fin de implementar plantas de oxígeno, balones de oxígeno, camas UCI y equipar las postas médicas.

“Los Gobiernos regionales no necesitan permiso ni del Ejecutivo ni de la sede central del Ministerio de Salud (Minsa) para hacer gastos. Desde el gobierno local, se puede impulsar una ordenanza regional para aplicar una estrategia de salud comunitaria, articulando con los sectores público y organizaciones sociales”, subrayó.

En esa línea, aclaró que para fortalecer el primer nivel de atención urge exigir el retorno de médicos y paramédicos a sus centros de trabajo, los cuales están de licencia o con vacaciones acumuladas.

Detección de casos positivos debe ser más precisa, según especialistas. Foto: Facebook

Cuarentena sin efectos

Los especialistas consultados para esta nota coinciden en que una cuarentena con medidas restrictivas en la región Lambayeque no es la solución, y que los ciudadanos también son responsables de la crisis sanitaria.

En la víspera, el gobernador regional encargado, Luis Díaz Bravo, solicitó al Ejecutivo se dicte cuarentena para esta región, debido al aumento de casos positivos y defunciones en plena segunda ola.

“La cuarentena en el Perú es una cuarentena de papel. Las medidas no se cumplen ni tampoco las autoridades las hacen cumplir correctamente. Es necesario que la Gerencia Regional de Salud asuma un liderazgo y gestione una mejor estrategia”, apunta Paul Larrea.

Un punto coincidente entre Soto Cáceres y Vizconde Meléndez es que la cuarentena no funcionará porque los pequeños y medianos negocios viven una inestabilidad económica.

Texto que debe llenar