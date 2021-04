Este 11 de abril se llevaran a cabo las Elecciones Generales 2021 para elegir al nuevo presidente de la República, congresistas y representantes del parlamento andino. A siete días de este proceso democrático, usted debe saber algunos detalles para que su voto sea válido.

¿Cómo votar de forma correcta según la ONPE?

Para la elección del presidente se debe tener en cuenta la fotografía del candidato o el símbolo de su agrupación política. Solo se debe votar por una organización política marcando con un aspa (X) o una cruz (+).

¿Cuándo el voto se considera válido?

Será un voto válido, aunque la cruz (+) o aspa (x) sobrepasen el recuadro del símbolo o fotografía. Lo importante es que el cruce de líneas esté dentro de este. Si el cruce del aspa o cruz está fuera del cuadro será un voto nulo.

¿Cuándo el voto se considera nulo?

Si votas con una marca que no sea aspa (x) o cruz (+). También si marcas fuera del símbolo o fotografía de la organización política que elijas. Además, si marcas por dos distintas organizaciones políticas o eliges a candidatos de distintas organizaciones políticas.

¿Qué se eligen en las Elecciones 2021?

En estas elecciones se elige al presidente de la República del Perú, dos vicepresidentes y 130 congresistas de la República con 5 parlamentarios andinos para el período 2021-2026.

¿Quiénes están obligados a votar y quiénes no?

Según la Ley 30673, desde los 18 años es obligatorio emitir el voto. Esta norma también dictamina que aquellos jóvenes que cumplan la mayoría de edad el mismo día de las elecciones tienen que acudir a las urnas a sufragar.

Para estas elecciones 2021, el portal de voto informado del JNE menciona que es obligatorio sufragar hasta los 70 años. Sin embargo, según la Ley N.º 21038, las personas en grupos de riesgo por la COVID-19 están exentas del pago de la multa por omisión al sufragio en Elecciones Generales 2021

¿A qué hora abren y cierran las mesas de votación?

Las mesas de votación para las elecciones 2021 contarán con un horario extendido debido a la pandemia de la COVID-19. Para esta ocasión, las urnas estarán abiertas el domingo 11 de abril desde las 7.00 a. m. hasta las 7.00 p. m.

¿Puede haber segunda vuelta y cuándo sería?

En caso de que ningún candidato a la presidencia del Perú haya alcanzado más de la mitad de los votos válidos, existirá una segunda vuelta, la cual está programada para el domingo 6 de junio del 2021 .

Según el Decreto Supremo N.º 122-2020-PCM, los dos candidatos que hayan obtenido la votación más alta se medirán en una eventual segunda vuelta.

¿Qué pasa si no voto?

Si no emites tu voto en estas elecciones 2021, deberás pagar una multa económica. Si vives en distrito no pobre: S/ 88.00, pobre no extremo: S/ 44.00 y pobre extremo: S/ 22.00.

¿Cuándo son las Elecciones 2021?

Este 11 de abril de 2021 se celebrarán las Elecciones Generales donde podrás elegir al futuro Presidente de la República y los integrantes del parlamento que culminarán su mandato hasta el 28 de julio del 2026.