La única electricidad de acá proviene de los rayos. Los truenos empiezan a reventar desde la mañana y aún hacen estremecer a los habitantes de Pampa Cañahuas, anexo alejado del distrito arequipeño de Yanahuara, a dos horas de viaje de la ciudad mistiana. “Apague su celular por favor”, me advierte Victoria Huayhua Villegas, dueña de una de las tiendas ubicadas a un lado del peaje de la carretera Arequipa-Puno. La lluvia cae sobre las calaminas que protegen su negocio.

A espaldas de estos comercios, la institución educativa Patahuasi “40120” soporta la tormenta. Anghelo de 9 años y Gael de 8, recuerdan que alguna vez un ventarrón casi destruye los dos salones de madera de su escuela. El 2020 iban a compartir salón con cinco compañeros en primaria, pero la pandemia lo impidió.

A medio año de 2020, Anghelo, Dayiro de 7 años y Lesly de 10, partieron, con sus familias, a la ciudad de Arequipa para estudiar. Pese a la implementación de la educación virtual, en Pampa Cañahuas, es imposible hacerlo. El pueblo está en el olvido histórico. No tienen electricidad, conectividad y menos internet.

“Nos fuimos porque no hay nada”, reconoce Gladys Huaracallo Quispe, la madre de Dayiro y Lesly. “Si hay algo de línea para celular es por el peaje”, relata Elizabeth Condori Paredes, la madre de Gael. La antena de la concesionaria vial COVISUR atenúa la incomunicación. Aunque muchas veces la apagan.

Por la falta de electricidad y señal ningún niño en Pampa Cañahuas encendió el televisor ni la radio para los programas de “Aprendo en casa” en el 2020. Lo mismo ocurrirá este 2021. Es por eso que los estudiantes del colegio están dispersos, explica el profesor del nivel primario del colegio, Constantino Aguilar Cueva. “Otros padres hacen el esfuerzo de bajar a Arequipa para recoger las fichas y yo hago retroalimentación con los niños por llamada de celular, pero no es lo mismo”, sostiene.

Sus reclamos al Gobierno

“Antes recolectábamos piedras en los cerros que tenían forma de animales y las pintábamos. Tengo una piedra parecida a una tortuga” , cuenta Anghelo.

-No me gusta estudiar por teléfono, me malogra la vista”, dice Lesly.

" Me molesta que no tengamos luz, si no vería las clases por televisión. Quiero pedir al Gobierno que nos traiga luz, internet”, reclama Dayiro. “También pide tablets”, le indica Gael.

La Ugel Norte aún no comunica si entregará las tabletas para estos menores. “En noviembre (2020) nos hicieron llenar un formulario para que el Ministerio de Educación dé internet por si no hay tablets, pero hasta ahora no hay nada”, lamenta el profesor Constantino. Las promesas del servicio también provinieron de la Municipalidad de Yanahuara.

Los recuerdos de la niñez de Nicolás di Bari Jara Yanpacallo, el comunero más antiguo de Pampa Cañahuas, son siempre alumbrados por vela o mecheros en la noche. Esa realidad se repite con estos niños.

“Hace cuatro años presentamos un proyecto para tener luz al gobierno regional que nos costó 60 mil soles de nuestros bolsillos. Se levantaron las observaciones y hasta ahora nada”, reclama el ganadero.

Los cerca de 1000 habitantes del anexo, tienen algo de energía con generadores de gasolina y algunos paneles solares, pero es costoso. Un galón solo dura un par de horas. “La gasolina cuesta mucho, necesitamos luz para estudiar mejor”, indica Gael a su corta edad. Si las autoridades no hacen nada evitarán que Gael sea policía como lo desea, al igual que Dayiro; que Anghelo se convierta en arquitecto o pintor y Lesly en una doctora. ❖

Reclaman a municipio construcción del colegio.

El profesor Constantino Aguilar Cueva indicó que la municipalidad de Yanahuara puso la primera piedra para el inicio de la construcción de un aula y de la dirección de la escuela. Sin embargo no hay avances en los trabajos pese a que se tenía presupuestada la obra. El material con que está hecha el aula es de madera y está a punto de colapsar, además que es insegura para guardar los materiales de los escolares. La institución educativa es unidocente y alberga en sus precarias dos aulas a 14 menores matriculados, 7 del nivel primario y 7 de nivel inicial.