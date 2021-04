Mujer de 100 años perdió DNI y Reniec pide que vaya en persona a renovarlo

Gianella Aguirre/URPI-GLR

Olinda Adelaida Espinoza de Vera está a pocos meses de cumplir los 101 años de edad y no puede obtener su DNI porque el Reniec le exige que se acerque personalmente a recogerlo, a pesar de que ella se halla postrada en su habitación por una enfermedad a los huesos que la aqueja.

“Yo realicé su gestión ante el Reniec, a través de la plataforma virtual, para que pueda tener su DNI. Ella no puede ir por la COVID-19. Llamé y me dijeron que me acerque, que ya estaba listo, pero antes me fui a una notaría para que certifiquen que mi madre está mal. Incluso, le tomaron su huella digital y me otorgaron una carta poder para que yo pueda recoger su documento”, indicó el hijo de la adulta mayor, Guillermo Vera.

Sin embargo, una vez que este llegó a recoger el duplicado, le informaron que su madre debía asistir presencialmente . “Le indiqué que ella no podía ir por su salud y me dicen que ellos tienen silla de ruedas, la bajan, la ven y listo. No entiendo como pueden ser tan indolentes”, añadió.

Por la falta del DNI, la señora Olinda no ha recibido la vacuna contra la COVID-19. Según su familia, la centenaria perdió su DNI cuando se mudó de San Juan de Lurigancho a Surco, a casa de su único hijo ante la llegada de la pandemia. Por esta situación, la mujer tampoco ha podido cobrar su dinero de la ONP ni recibir atención médica domiciliaria del Padomi, de EsSalud.

“Mi madre ya debió haber sido vacunada, pero por el problema que tenemos no pueden porque necesitan su DNI físico. No es posible que una persona de su edad tenga que estar moviéndose, golpeándose, exponiéndose a contagiarse” expuso Guillermo con indignación.

“Le pido a las autoridades que por favor me ayuden en este caso. Estoy pidiendo solo lo justo. Quisiera tenerla viva muchos más años, pero ayúdennos para que esto pueda darse y pueda vacunarse”, pidió su hijo.

La República trató de comunicarse telefónicamente con el Reniec, pero hasta el cierre de este informe no hubo respuesta alguna por parte de ellos.

Ministerio de la Mujer se pronunció

El Ministerio de la Mujer y Poblaciones Vulnerables (MIMP) informó, a través de Twitter, que un equipo del servicio Mi 60 brinda atención a la adulta mayor.

“Se coordinará con la autoridad sanitaria su inclusión al padrón de vacunación contra la COVID-19 y las gestiones para el duplicado del documento de identidad”, indicó la institución.