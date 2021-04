Coronavirus en Perú: colapsan hospitales de cuatro regiones por variante brasileña

La segunda ola de la COVID-19 parece no dar tregua y con la llegada de la variante brasileña la situación ha empeorado debido a que esta es más contagiosa y causa que el paciente se ponga grave en menos tiempo. Esto es lo que se viene observando, actualmente, en regiones como Piura, Madre de Dios, Ayacucho y Ucayali, donde la variante ha ocasionado un gran incremento de casos y, por consiguiente, un colapso de los hospitales.

Situación “catastrófica”

Arnaldo Vite, presidente de la Federación Médica de Piura, describe la situación como ’'catastrófica’' , pues ya van varios días que los pacientes deben esperar para acceder a una cama UCI o de hospitalización. Este es uno de los motivos por los que las personas con cuadros moderados o graves están siendo tratadas en sus domicilios. Además, el oxígeno también continúa siendo insuficiente, por lo que como gremio creen que el Ministerio de Salud debería tomar ’'el control de las cosas’'.

Según información del Instituto Nacional de Salud (INS), recogida por los gobiernos regionales, en Piura el 25% de las pruebas analizadas corresponden a la variante brasileña. Esta también fue hallada en Madre de Dios (52.5%), Ayacucho (20%) y Ucayali (47.6%).

Por eso, desde antes de que el INS confirmara la presencia de la variante en Piura, Vite había empezado a ver características de los cuadros clínicos distintos a los de antes. ’'Es más rápido y agresivo en poblaciones que al comienzo no se consideraban vulnerables, como niños y jóvenes. Hay más casos y muertes en menos tiempo’'.

El analista de datos Juan Carbajal señala que Piura necesita ayuda, pues el incremento de casos es considerable, así como las muertes por toda causa. Estas últimas pasaron a un promedio diario de 34 el 1 de marzo a 54 el 31 del mismo mes.

Ayacucho al borde

La decana del Colegio Médico de Ayacucho, Silvia de la Cruz, señala que se ha visto un aumento de casos debido al relajo de la población, así como de las autoridades, ya que ha dejado de haber control. En muchas provincias incluso se habrían retomado las fiestas costumbristas .

Esto ha generado que mucha gente de estas zonas llegue a los hospitales, incluso familias enteras, con un cuadro moderado o grave. Los establecimientos de salud, sobre todo a nivel camas UCI, están llenos.

Al igual que en Piura, antes de confirmar la presencia de la variante, ya se sospechaba que el alza de casos se debía a ella, pues ahora hay más jóvenes afectados y el mal progresa más rápido. ’'Hoy puede venir alguien con su saturación no tan grave y después de 2 o 3 días el cambio es abrupto. No nos da tiempo para actuar mucho y peor si no hay camas UCI’'.

Asimismo, precisa que al no haber camas disponibles el paciente regresa a casa y no es seguro que esté aislado o reciba la atención médica oportuna. ’'A veces se descompensan y llegan mucho más graves y con más probabilidades de morir’'.

Ucayali y Madre de Dios

Mientras tanto, en Ucayali, el decano del Colegio Médico, Fabio Sarmiento, detalla que los tres hospitales de la región han colapsado . “Hace dos semanas no hay camas UCI, ni de cuidados intermedios ni hospitalización’'.

El número de reinfecciones también ha aumentado, dice, y hay muchos pacientes que en un corto plazo se agravan. ’'Antes (el avance de la enfermedad) era de 7 a 10 días, ahora es a partir del día 5′'. Agrega que las autoridades no están realizando campañas de prevención y que la población no sigue las medidas de bioseguridad.

En tanto, el gobernador Hidalgo solicita al Gobierno que proceda con el cierre de la frontera con Brasil, especialmente los pasos clandestinos a través del río Acre (frontera con Brasil). Además pide que aquellas personas que necesariamente deben ingresar al Perú lo hagan con una prueba molecular.

Solo en marzo, según Hidalgo, hubo más de 70 fallecidos y se reporta 67 hospitalizados y 19 en la Unidad de Cuidados Intensivos. “A pesar de haberse implementado el hospital Santa Rosa, en estos momentos ya supera su capacidad de atención producto del incesante incremento de casos de la COVID-19”.

Madre de Dios. Pacientes deben esperar por camas UCI. Foto: difusión

Incremento de muertes

Carbajal precisa que a nivel nacional mueren al día en promedio más de 1.000 personas por toda causa, según el Sinadef.

Ayacucho, por ejemplo, ya ha superado el pico máximo de la primera ola, al igual que Lima región y Áncash, donde también se halla la variante.

Al cierre

Anoche, el ministro de Salud, Óscar Ugarte, señaló que le preocupaba la situación en Piura. “Acabamos de enviar una planta de oxígeno que se acaba de instalar en el hospital Santa Rosa. Además estamos importando de oxígeno medicinal de Ecuador”, afirmó.

