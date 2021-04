Reportan 11 médicos en UCI y 16 fallecidos por la COVID-19 en La Libertad

El último reporte del Colegio Médico del Perú (CPM) sobre contagios y fallecidos por la COVID-19 revela que 11 médicos de La Libertad se encuentran en las unidades de cuidados intensivos (UCI) mientras luchan por su vida.

Además, a la fecha, ya se reportan 16 galenos fallecidos y 1.056 infectados . En ese sentido, la región se mantiene en el segundo lugar a nivel nacional, después de Lima, con más casos positivos y héroes de bata blanca internados en UCI.

Por su parte, en el norte, La Libertad ocupa el primer lugar en el informe de las defunciones en médicos. Le sigue Lambayeque con 14 decesos.

Para el titular de la base regional de la Federación Médica del Perú, Carlos Valderrama Valdivia, este panorama que viven los profesionales del sector se debe a la crisis nacional frente al sistema sanitario que no fue valorado ni reforzado en los últimos años.

“El problema es nacional, es el descuido total y el abandono a la salud. Los presupuestos más paupérrimos y la corrupción . El Ministerio de Salud está politizado, los cargos lo ocupan gente de confianza de los Gobiernos regionales y eso sirve de nexo para hacer compras irregulares, equipos de protección de dudosa calidad. Todo ello hace que la salud empeore”, sostuvo Valderrama a La República.

Asimismo, la autoridad precisó que, en el caso de la región, esta problemática ha sido aún mayor, ya que, solo como ejemplo, la sierra liberteña se encuentra abandonada.

“No hay personal médico, no hay hospitales adecuados. Trujillo es la única que tiene camas UCI y las otras provincias no tienen las infraestructuras necesarias. Se tiene que hacer una reingeniería. Esta pandemia es una de las primeras, vendrán otras y no podemos seguir faltos de logística, personal, oxígeno”, recalcó.

Vacunación total