Joven intervenido en fiesta habría contagiado a su familia: su padre murió

El último jueves 1 de abril falleció el padre de un joven que asistió días atrás a una fiesta en la ciudad de Cusco. El fiscal de prevención del delito , Eduardo Poblete Barberis, estuvo presente en la intervención donde se encontró al joven y fue quien compartió esta historia.

En su cuenta de Facebook, el magistrado contó que en aquella ocasión el sujeto se resistió a ser intervenido. Incluso alegó que la pandemia era una “mentira”. Luego, habría dado positivo a coronavirus y contagiado a su familia.

“En un operativo me encontré con un joven de unos 24 años, quien gritaba a viva voz que le importaba una (...) el COVID-19. La Policía le impuso la papeleta conforme a ley (…) Ayer (1 de abril), a 18 días del incidente, me llamó la hermana de este joven y me dijo de manera muy airada y malcriada que su papá había fallecido con COVID-19 , su mamá estaba delicada y su hermano estaba muy delicado y necesitaba cama UCI”, relató el fiscal.

Según el fiscal, la mujer lo responsabiliza que, por ordenar imponer una papeleta al joven, le están negando la atención médica a él y sus familiares. Acusación que es falsa. “(...) me dijo que era injusto que por haberle impuesto la papeleta en ese local de fiestas no tenga derecho a la atención médica él y ninguno de sus familiares”, agrega en su relato.

El magistrado aprovechó esta historia para hacer un llamado de reflexión a los jóvenes que continúan asistiendo a fiestas o reuniones clandestinas, donde existe una alta probabilidad de contagio. También, para aquellas personas que consideran que la COVID-19 es una “falacia conspiradora”.