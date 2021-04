SJM: joven es asesinado de tres disparos por presunta confusión

Aproximadamente a la 1.40 a. m. del viernes 2 de abril, dos sujetos, uno de ellos con un arma, asesinaron por error, según los familiares de la víctima, a un joven en la calle Primera Etapa, en San Juan de Miraflores.

“Se equivocaron de persona y mi hermano pagó las consecuencias. Él estaba yendo a miccionar y a la hora de regresar lo ve el otro chico y le disparó a quema ropa, dejándolo tirado en la vereda”, indicó a RTV la hermana del difunto, identificado como Omar Jesus Leandro Espinoza, de 26 años de edad.

El joven se encontraba bebiendo licor junto a un grupo de amigos, de pronto le dio ganas de miccionar y caminó hacia un pasaje. Al culminar se dispuso a volver al grupo de amigos cuando fue interceptado por los sujetos que responden a los nombres de Paulo Andrés Angaritas Quinteros, de 27 años, y Giovanni Herrera Ccarhuaslla, de 34 años. Este último fue quien le disparó tres veces.

Un amigo de la infancia de Omar, que estuvo presente en el momento de los hechos, comentó que siempre se reunían a tomar en la esquina y nunca había pasado algo así.

“Él era tranquilo, hacía sus cosas como todos. Nadie tenía problemas con el que le disparó, el problema era con su amigo, pero él llegó a disparar a cualquiera como loco, luego de disparar sube y yo le digo ‘qué pasa’ y empezó a disparar de nuevo, me tuve que correr para que no me cayera una bala”, contó.

El fallecido deja una hija de tres años de edad y a su esposa “No es la manera que lo maten, era mi único (hijo) hombre. Él tomaba así con sus amigos y todo pero ahí nomas. Los sujetos ya están detenidos y voy a seguir para que se haga justicia. Hay pruebas, testigos y videos, pero esa persona tiene vara porque es un exmilitar. Quiero que se haga justicia, porque si no va a seguir pasando lo mismo con otras personas”, exhortó su padre.

Los sujetos se encuentran en calidad de detenidos en la comisaría de San Juan de Miraflores, donde están siendo investigados y pasando las diferentes pruebas para determinar su participación en el crimen.