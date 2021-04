Piura: cinco médicos se encuentran en UCI por COVID-19

El jefe de la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) del hospital José Cayetano Heredia (Piura), el doctor Ronald Gallo Guerrero, afirmó a diario El Tiempo que seis médicos se infectaron de la COVID-19, entre ellos, cinco doctores que recibieron la vacuna Sinopharm y que ahora luchan por sus vidas en una cama UCI.

El funcionario sospecha que los doctores se habrían infectado en los centros de salud ante el nuevo aumento de casos que se viene registrando en la ciudad de Piura. También indicó que no sabe si los afectados recibieron la segunda dosis de la vacuna como lo anunció el Ejecutivo.

“Seis doctores están infectados, pero cinco recibieron vacuna. Nuestros médicos se están enfermando, nuestro personal de enfermería se está enfermando, no tenemos cómo atender a la población”, declaró el jefe de UCI a diario El Tiempo.

El galeno manifestó que los hospitales de Piura están colapsando y que existe una gran preocupación porque no hay recursos para atender a la población contagiada que llega a los hospitales en busca de una cama UCI.

“A la población hay que decirle que se cuide, no hay camas y la gente se está muriendo, gente que no puede pasar a una cama UCI. Están bajando la guardia, se están descuidando y no están cumpliendo con los protocolos”, enfatizó Ronald Gallo Guerrero.

La Dirección Regional de Salud de Piura en su semana epidemiológica N°12 registró un total de 92.577 casos confirmados y 3.612 personas fallecidas. A ello, se esperan los resultados de Instituto Nacional de salud para confirmar o descartar una nueva variante de coronavirus en la región.