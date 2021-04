Los ciudadanos en la región Arequipa votarán el domingo 11 de abril en 821 locales de votación habilitados por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE).

La cifra cuadruplica al número de locales de las elecciones pasadas (2020), en las que solo se habilitó 232 sedes. La ampliación forma parte de las medidas sanitarias para evitar las aglomeraciones y contagios en un contexto de pandemia del coronavirus.

En la región mistiana se estima un millón 145 mil 268 electores. Solo en la provincia capital, que concentra el 90% de habitantes, se han considerado 27 escenarios deportivos para votar.

El jefe de la Oficina Descentralizada de Procesos Electorales ODPE 1, Marco Antonio Villela Seminario, explica que ahora cada local solo albergará entre 4 a 5 mesas de sufragio. Antes, dependiendo del tamaño del mismo, se podían concentrar hasta 20. Cada mesa registra entre 200 a 300 electores.

Chequear la mesa

Por otro lado,la ONPE puso a disposición de los electores hasta los primeros días de enero un aplicativo para cambiar de local de votación, uno más cercano a su domicilio. Este mecanismo tecnológico fue utilizado por 208 mil 608 (20%) electores en la región, quienes cambiaron su lugar de sufragio. Por lo tanto, en el resto de casos (80%), el sistema pudo haber hecho modificaciones.

La jefa de la ODPE 2, Vanessa Ordoñez Arias, en ese sentido, hizo un llamado para que los votantes de la región verifiquen lo antes posible su lugar de sufragio y eviten contratiempos de última hora.

La ONPE ha habilitado la siguiente dirección electrónica que permitirá verificar si su local de votación ha cambiado o si es miembro de mesa: https://www.consultamiembrodemesa.eleccionesgenerales2021.pe/#/

ONPE, además mediante convenio con las empresas telefónicas, ha empezado a enviar mensajes de texto a los celulares de la población electoral con el link disponible para verificar si es miembro de mesa y su lugar de votación. Con esos alcances no hay excusa para no saber dónde votará el próximo 11 de abril.

Panorama electoral.

Multas

Los ciudadanos que no asistan a sufragar recibirán una multa económica. Estas aumentaron en 11% en comparación a las elecciones de 2016. Por ejemplo, los miembros de mesa y que no asistan o se nieguen a instalar una mesa deberán pagar S/. 220. Hace cinco años el pago fue de S/. 197.50. Los omisos considerados como pobres extremos (según el INEI) deberán pagar S/. 22.00, quienes están en el rango de pobre no extremo les corresponde S/. 44.00 y para la población no pobre, la multa asciende a S/88.00. Quienes son miembros de mesa e incumplan con su labor, pagarán doble multa. La primera por no cumplir con la labor asignada y la segunda por no haber sufragado. La población considerada en riesgo, es decir mayores de 60 años, con hipertensión arterial y diabetes no controlada, problemas pulmonares, cardiovasculares graves y cáncer están exentas de pagar multa por no ir a votar. Pueden presentar una dispensa ante el JNE, al día siguiente de la elección. Los mayores de 70 años, tampoco están obligados a sufragar.

Comienza a arribar material electoral para Arequipa

El 30 y 31 de marzo, la ODPE 1 y ODPE 2, respectivamente recepcionaron el material de sufragio que será usado en las elecciones presidenciales y congresales.

La ODPE 1 recibió 1,935 cajas de material electoral, que contenían 420 cajas de reserva; 2,355 ánforas, además de 3870 cabinas de votación. Mientras que la ODPE 2, se recepcionó 1622 paquetes. El material fue trasladado con estrictas medidas de seguridad.

Este comenzará a ser distribuido desde el 9 de abril bajo custodia policial y de las Fuerzas Armadas. Mientras que los locales de votación quedarán a disposición de las autoridades electorales 10 antes del proceso electoral.