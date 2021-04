Bellavista: alcalde pide a adultos mayores acudir en fecha programada a vacunación

Con información de Gianella Aguirre (URPI-GLR)

Hoy, viernes 2 de abril, se llevó a cabo la aplicación de la segunda dosis para las adultos mayores en el estadio Gualberto Lizárraga, en el distrito de Bellavista. Hasta este punto llegaron los 196 ancianos que fueron vacunados con la primera dosis contra la COVID-19, el 12 de marzo.

Asimismo, el alcalde de Bellavista, Daniel Malpartida, señaló que las personas que no acudieron a la primera fase de vacunación no podrán ser inoculados en la segunda.

“ Se había programado la vacunación de la primera dosis para 343 personas, pero lamentablemente llegaron 196, esas personas que no vinieron en la primera fecha, han venido hoy, pero no se les va a poder vacunar . Hago un llamado para que tomen con más compromiso y seriedad esta vacunación, no podemos desperdiciar las dosis como ha pasado en la primera fecha” indicó el alcalde de Bellavista, Daniel Malpartida.

Según él área de prensa del municipio, los 343 adultos mayores que debieron ser vacunados con la primera dosis fueron contactados para recibir la vacuna. Sin embargo, muchos de ellos desistieron por temor al contagio o rechazo a la vacuna por falta de información.

Cabe señalar que, la vacunación se llevó a cabo en coordinación con personal del Minsa, que llegó hasta el lugar para inspeccionar el manejo de la vacunación y quienes precisaron que las personas que no acudieron en primera instancia tendrán una fecha especial, reprogramada, por el municipio de su jurisdicción.

Newsletter COVID-19 en Perú de La República

Suscríbete aquí al boletín de La República y recibe a diario en tu correo electrónico toda la información sobre el estado de emergencia y la pandemia de la COVID-19.