Surco: vecino captura a delincuente que intentó robar su auto estacionado

Efectivos de la Policía Nacional (PNP) capturaron a un delincuente cuando pretendía robar el vehículo estacionado de un ciudadano, en el distrito de Surco. El hampón, quien tenía antecedentes policiales, fue sorprendido en el interior del auto estacionado que iba a hurtar.

El sujeto identificado como Jonathan Yucra Pacherrez aprovechó que el dueño de la unidad había dejado estacionado el auto para ir a comprar a una tienda.

Al verse descubierto, el criminal intentó huir, pero fue alcanzado por su víctima. Posteriormente, llegaron las unidades de la Gerencia de Seguridad Ciudadana de Surco y efectivos de la PNP para apoyar con el operativo. La detención ocurrió en la cuadra 13 de la avenida Ayacucho, en la urbanización Liguria.

“Yo he estado acá comprando y he visto al señor acá (en el asiento del piloto). Me vio y se fue corriendo. Lo agarré a la altura del chifa y lo tiré a piso. No agarró nada por suerte (sic)”, manifestó el agraviado, quien colaboró con la captura, a la comuna.

Yucra Pacherrez fue trasladado a la Comisaría de Surco, a donde fue el mismo agraviado a interponer la denuncia. Aquí se comprobó que tienes muchos más antecedentes por robo y hurto agravado en distintos distritos de la capital.

En marzo del 2014, fue capturado con su cómplice Einstein Ríos Vásquez por pretender robar el carro de una ciudadana extranjera. Asimismo, un mes antes, fue intervenido en Cañete por integrar una organización criminal dedicada al robo al paso.

