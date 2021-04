Semana Santa: PNP pondrá multa de S/ 6.000 a conductores sin pase vehicular

Del 1 al 4 de abril, la Policía Nacional del Perú realizará operativos en todo Lima con el fin de verificar que los autos particulares porten su pase vehicular para circular durante la cuarentena. El Gobierno peruano estableció esta medida para evitar la propagación del nuevo coronavirus.

En una intervención en la Plaza Miguel Grau, el coronel de la División de Tránsito y Seguridad Vial, José Franco, mencionó a La República que están supervisando que se cumpla las disposiciones del Ejecutivo.

“La Policía Nacional del Perú, a través de los agentes de tránsito, vienen controlando los vehículos particulares en este punto con la finalidad de que solo circulen los vehículos taxis, y los demás deben tener un permiso vehicular”, expresó.

El coronel señaló que piden a los conductores su licencia de conducir, tarjeta de propiedad, pase vehicular para saber a dónde se dirigen, entre otros. En caso no cuenten con este permiso, ellos serán multados con una papeleta M41, lo cual deriva en el pago de 1.5 UIT de 6000 soles .

En caso de no contar con pase laboral, las personas tendrán una sanción de 274 soles y serán enviados a un centro de retención por un promedio de cuatro horas. El agente manifestó que las vías cerradas serán Cerro Centinela, Vía Expresa Javier Prado, Vía Expresa Avenida Grau, Vía Paseo La República y el Circuito de Playas .

Franco pidió la colaboración de la ciudadanía para ayudar al descenso de los casos positivos por la COVID-19. “La esencia de la norma es que estén en sus casas. No queremos que esto siga incrementando, la idea es que no se contagien y que no realicen reuniones sociales”, senetenció.

